Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Resort edukacji zapowiada inwentaryzację i przegląd schronów znajdujących się w budynkach oświatowych. To reakcja na pytania o stan bezpieczeństwa uczniów w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie i coraz częstszych incydentów z udziałem rosyjskich dronów nad polską przestrzenią powietrzną.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje z MSWiA nad stworzeniem spójnego systemu bezpieczeństwa.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z MSWiA, które przygotowuje zmiany, ale też prowadzi przegląd i inwentaryzację schronów – poinformowała.