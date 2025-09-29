Reklama

MEN zapowiada przegląd schronów w szkołach. „Musimy być przygotowani na sytuacje kryzysowe”

Przygotowujemy się, aby zebrać informacje, czy każda szkoła i klasa potrafi odpowiednio przeprowadzić ewakuację – mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

Publikacja: 29.09.2025 10:39

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Resort edukacji zapowiada inwentaryzację i przegląd schronów znajdujących się w budynkach oświatowych. To reakcja na pytania o stan bezpieczeństwa uczniów w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie i coraz częstszych incydentów z udziałem rosyjskich dronów nad polską przestrzenią powietrzną.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje z MSWiA nad stworzeniem spójnego systemu bezpieczeństwa.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z MSWiA, które przygotowuje zmiany, ale też prowadzi przegląd i inwentaryzację schronów – poinformowała.

Schrony w polskich szkołach. Sprawdzane przepisy i procedury

Podkomisja obradowała w całości nad budowaniem odporności społeczności szkolnych i wsparciem uczniów w sytuacjach kryzysowych. Piechna-Więckiewicz zaznaczyła, że resort chce nie tylko wiedzieć, w jakim stanie są schrony, lecz także czy w szkołach faktycznie przestrzega się obowiązujących procedur.

– Przygotowujemy się, aby zebrać informacje, czy każda szkoła i klasa potrafi odpowiednio przeprowadzić ewakuację – mówiła wiceminister. – Dokonujemy też przeglądu przepisów prawnych, które będą obowiązywały na wypadek sytuacji kryzysowej.

Szefowie placówek oświatowych mają takie same obowiązki jak dyrektorzy innych urzędów. – Dyrektorzy są zobowiązani do poznania i przestrzegania zasad ewakuacji i bezpieczeństwa – podkreśliła.

Wsparcie psychologiczne i szkolenia

Wśród działań podejmowanych przez resort wymieniono m.in. tworzenie poradników bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, rozwój wsparcia psychologicznego oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów z zarządzania kryzysowego.

Całość prac ma pokazać, w jakim stopniu szkoły są dziś przygotowane na realne zagrożenia i co trzeba w nich poprawić i usprawnić.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd schrony Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

