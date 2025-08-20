Rewolucja w terminach ferii zimowych. Nowy harmonogram w 2026 i 2027 roku

Aktualizacja: 20.08.2025 15:22 Publikacja: 20.08.2025 14:15
Przyszłoroczne ferie zimowe rozpisano na trzy zamiast czterech tur
Foto: Adobe Stock
Do końca wakacji pozostały dwa tygodnie. Szkoły powoli przygotowują się na wyzwania związane z organizacją pracy. Uczniowie juz wkrótce zmierzą się m.in. z nowymi przedmiotami. W harmonogramie roku szkolnego pojawi się też ważna zmiana dotycząca ferii zimowych.
Dotychczas zimowy odpoczynek uczniów był dzielony na cztery tury. To rozwiązanie miało swoich zwolenników i przeciwników. Propozycje zmian organizacyjnych padały m.in. ze strony rodziców i organizacji turystycznych. Jak podkreślało MEN, zmiany w harmonogramie ferii zimowych są właśnie odpowiedzią na te postulaty. System składający się z trzech, a nie czterech tur uznano za bardziej jednolity. Liczba uczniów odpoczywających w poszczególnych turach ma się wyrównać. Docelowo po zmianie lepsze i bardziej równomierne ma być m.in. obłożenie atrakcji w najchętniej odwiedzanych kierunkach zimowego wypoczynku.
W przyszłym harmonogramie ferii zimowych przewidziano rotację. Część województw z grupy, która w 2026 r. ma ferie w ostatnim terminie, w kolejnym roku rozpocznie wypoczynek jako pierwsza.
Termin ferii zimowych jest ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. MEN ogłasza harmonogram zimowego wypoczynku uczniów po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. W nadchodzącym roku szkolnym ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:
Znane są również terminy tur ferii zimowych w kolejnym roku szkolnym, co może ułatwić planowanie z wyprzedzeniem rodzinnego odpoczynku. Zgodnie z komunikatem MEN, w roku szkolnym 2026/2027 tury ferii zimowych odbędą się w terminie:
