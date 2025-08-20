Rewolucja w terminach ferii zimowych. Nowy harmonogram w 2026 i 2027 roku

Do końca wakacji pozostały dwa tygodnie. Szkoły powoli przygotowują się na wyzwania związane z organizacją pracy. Uczniowie juz wkrótce zmierzą się m.in. z nowymi przedmiotami. W harmonogramie roku szkolnego pojawi się też ważna zmiana dotycząca ferii zimowych.

Ferie zimowe 2026 po nowemu. Trzy tury wypoczynku dla uczniów

Dotychczas zimowy odpoczynek uczniów był dzielony na cztery tury. To rozwiązanie miało swoich zwolenników i przeciwników. Propozycje zmian organizacyjnych padały m.in. ze strony rodziców i organizacji turystycznych. Jak podkreślało MEN, zmiany w harmonogramie ferii zimowych są właśnie odpowiedzią na te postulaty. System składający się z trzech, a nie czterech tur uznano za bardziej jednolity. Liczba uczniów odpoczywających w poszczególnych turach ma się wyrównać. Docelowo po zmianie lepsze i bardziej równomierne ma być m.in. obłożenie atrakcji w najchętniej odwiedzanych kierunkach zimowego wypoczynku.

W przyszłym harmonogramie ferii zimowych przewidziano rotację. Część województw z grupy, która w 2026 r. ma ferie w ostatnim terminie, w kolejnym roku rozpocznie wypoczynek jako pierwsza.

Harmonogram ferii zimowych 2025/2026

Termin ferii zimowych jest ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. MEN ogłasza harmonogram zimowego wypoczynku uczniów po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. W nadchodzącym roku szkolnym ferie zimowe odbędą się w następujących terminach: