Aktualizacja: 14.09.2025 10:24 Publikacja: 14.09.2025 09:10
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w szkołach pojawiają się plany wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych. To czas, kiedy szkoły i rodzice powinni pamiętać o formalnościach związanych z bezpieczeństwem ich uczestników. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest kwestia ubezpieczenia NNW – czy jest obowiązkowe, a jeśli nie, czy warto je wykupić.
Udział ucznia niepełnoletniego w krajowej wycieczce szkolnej nie jest uzależniony od posiadania ubezpieczenia NNW. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest jedynie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Każdy uczeń, którego rodzice podpisali zgodę, może wziąć udział w wycieczce, niezależnie od tego, czy posiada polisę, czy nie.
Organizacja wycieczki szkolnej wymaga formalnej zgody dyrektora szkoły. Dyrektor odpowiada nie tylko za zapewnienie bezpiecznych warunków w placówce, ale również za bezpieczeństwo uczniów poza jej murami. Zgoda dyrektora jest potwierdzana podpisem na liście uczestników i zatwierdzeniem karty wycieczki. Dokumentacja musi zostać dokładnie przeanalizowana pod względem bezpieczeństwa, organizacji i zgodności z przepisami prawa.
Kierownik wycieczki ma jasno określone zadania, które regulują przepisy MEN. Przed wyjazdem powinien przygotować m.in.:
Wszystkie czynności powinny być odpowiednio udokumentowane i zatwierdzone przed wyjazdem.
Prawo nie nakłada obowiązku ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wycieczek krajowych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor szkoły, a bezpośrednio – opiekun wycieczki. Ich zadaniem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiednich warunków podczas całego pobytu.
Mimo że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, wiele szkół decyduje się na wykupienie polisy grupowej dla swoich uczniów. Obejmuje ona najczęściej wypadki w szkole, w drodze do szkoły oraz podczas wycieczek. Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia, która pozwala ograniczyć konsekwencje nieszczęśliwych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że brak ubezpieczenia nie wyklucza udziału dziecka w wycieczce ani nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla ucznia.
Źródło: rp.pl
