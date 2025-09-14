Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w szkołach pojawiają się plany wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych. To czas, kiedy szkoły i rodzice powinni pamiętać o formalnościach związanych z bezpieczeństwem ich uczestników. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest kwestia ubezpieczenia NNW – czy jest obowiązkowe, a jeśli nie, czy warto je wykupić.

Zgoda rodziców podstawą udziału w wycieczce szkolnej

Udział ucznia niepełnoletniego w krajowej wycieczce szkolnej nie jest uzależniony od posiadania ubezpieczenia NNW. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest jedynie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Każdy uczeń, którego rodzice podpisali zgodę, może wziąć udział w wycieczce, niezależnie od tego, czy posiada polisę, czy nie.

Wycieczki szkolne. Formalna zgoda dyrektora szkoły

Organizacja wycieczki szkolnej wymaga formalnej zgody dyrektora szkoły. Dyrektor odpowiada nie tylko za zapewnienie bezpiecznych warunków w placówce, ale również za bezpieczeństwo uczniów poza jej murami. Zgoda dyrektora jest potwierdzana podpisem na liście uczestników i zatwierdzeniem karty wycieczki. Dokumentacja musi zostać dokładnie przeanalizowana pod względem bezpieczeństwa, organizacji i zgodności z przepisami prawa.