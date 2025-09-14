Reklama

Wycieczki szkolne 2025/2026. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu i ich organizacji?

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor szkoły, a bezpośrednio – opiekun wycieczki. Ich zadaniem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiednich warunków podczas całego pobytu.

Publikacja: 14.09.2025 09:10

Wycieczki szkolne 2025/2026. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu i ich organizacji?

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w szkołach pojawiają się plany wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych. To czas, kiedy szkoły i rodzice powinni pamiętać o formalnościach związanych z bezpieczeństwem ich uczestników. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest kwestia ubezpieczenia NNW – czy jest obowiązkowe, a jeśli nie, czy warto je wykupić.

Czytaj więcej

Wycieczki szkolne, które liczą na dofinansowanie powinny w programach zawierać elementy odnoszące si
Nowe Trendy
20 milionów złotych na wycieczki klasowe rozeszły się w 4 minuty

Zgoda rodziców podstawą udziału w wycieczce szkolnej

Udział ucznia niepełnoletniego w krajowej wycieczce szkolnej nie jest uzależniony od posiadania ubezpieczenia NNW. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest jedynie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Każdy uczeń, którego rodzice podpisali zgodę, może wziąć udział w wycieczce, niezależnie od tego, czy posiada polisę, czy nie.

Wycieczki szkolne. Formalna zgoda dyrektora szkoły

Organizacja wycieczki szkolnej wymaga formalnej zgody dyrektora szkoły. Dyrektor odpowiada nie tylko za zapewnienie bezpiecznych warunków w placówce, ale również za bezpieczeństwo uczniów poza jej murami. Zgoda dyrektora jest potwierdzana podpisem na liście uczestników i zatwierdzeniem karty wycieczki. Dokumentacja musi zostać dokładnie przeanalizowana pod względem bezpieczeństwa, organizacji i zgodności z przepisami prawa.

Reklama
Reklama

Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki ma jasno określone zadania, które regulują przepisy MEN. Przed wyjazdem powinien przygotować m.in.:

  • program wycieczki z harmonogramem,
  • regulamin wycieczki podpisany przez uczestników, rodziców i opiekunów,
  • informacje dla rodziców o przebiegu wycieczki,
  • kartę wycieczki zgodną z wzorem MEN,
  • listę uczestników z danymi kontaktowymi rodziców,
  • pisemne zgody rodziców na udział dziecka,
  • preliminarz finansowy wycieczki.

Wszystkie czynności powinny być odpowiednio udokumentowane i zatwierdzone przed wyjazdem.

Czytaj więcej

Co rodzice powinni wiedzieć o szkolnym NNW dla swoich dzieci
Ubezpieczenia i odszkodowania
Co rodzice powinni wiedzieć o szkolnym NNW dla swoich dzieci

Wycieczki szkolne. Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Prawo nie nakłada obowiązku ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wycieczek krajowych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor szkoły, a bezpośrednio – opiekun wycieczki. Ich zadaniem jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiednich warunków podczas całego pobytu.

Dobrowolne ubezpieczenie – czy warto wykupić je na wycieczkę szkolną?

Mimo że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, wiele szkół decyduje się na wykupienie polisy grupowej dla swoich uczniów. Obejmuje ona najczęściej wypadki w szkole, w drodze do szkoły oraz podczas wycieczek. Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia, która pozwala ograniczyć konsekwencje nieszczęśliwych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że brak ubezpieczenia nie wyklucza udziału dziecka w wycieczce ani nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla ucznia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?
Edukacja i wychowanie
Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie Nauczyciele

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w szkołach pojawiają się plany wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych. To czas, kiedy szkoły i rodzice powinni pamiętać o formalnościach związanych z bezpieczeństwem ich uczestników. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest kwestia ubezpieczenia NNW – czy jest obowiązkowe, a jeśli nie, czy warto je wykupić.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
Rodzice i uczniowie
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
„Gwarancja spokojnego startu roku szkolnego 2025/2026”. Przedłużenie przepisów dla dzieci i młodzież
Rodzice i uczniowie
„Gwarancja spokojnego startu roku szkolnego 2025/2026”. Przedłużenie przepisów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Rada rodziców nie jest podmiotem prawnym, a – co za tym idzie – w świetle prawa nie ma zdolności do
Rodzice i uczniowie
Czy rada rodziców w szkole może żądać składek? Przepisy są jednoznaczne
Korepetycje coraz droższe. Rodzice płacą już niemal 900 zł miesięcznie za dodatkowe lekcje
Rodzice i uczniowie
Korepetycje coraz droższe. Rodzice płacą już niemal 900 zł miesięcznie za dodatkowe lekcje
Coraz młodsze dzieci przed ekranem. CBOS: 38 proc. poniżej piątego roku życia
Rodzice i uczniowie
Coraz młodsze dzieci przed ekranem. CBOS: 38 proc. poniżej piątego roku życia
Reklama
Reklama
e-Wydanie