Edukacja zdrowotna – inwestycja na całe życie

Aktualizacja: 23.09.2025 18:30 Publikacja: 23.09.2025 10:57
Barbara Nowacka
Foto: TV.RP.PL
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przez profilaktykę uzależnień i cyberhigienę, po zdrowie psychiczne, seksualne i społeczne relacje. Zajęcia mają pomóc młodym ludziom nie tylko lepiej rozumieć własny organizm i jego potrzeby, lecz także uczyć świadomego podejmowania decyzji dotyczących stylu życia i zdrowia.
– Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, jak bardzo potrzebny jest przedmiot Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży – by wiedziały, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne, rozumiały konsekwencje używek, potrafiły zachować cyberhigienę i budować wartościowe relacje – mówiła podczas konferencji minister edukacji Barbara Nowacka.
Szefowa resortu podkreślała, że wokół nowego przedmiotu niepotrzebnie narasta polityczny spór. – Trzeba chronić szkołę przed tymi, którzy próbują zrobić z edukacji zdrowotnej ideologię. Zdrowie nie jest ideologią. Cyberhigiena nie jest ideologią. Umiejętność samobadania nie jest ideologią – mówiła stanowczo.
Minister zapewniła, że program przedmiotu powstał w oparciu o wiedzę naukową i został przygotowany przez ekspertów. – Nie róbmy tabu ze zdrowia psychicznego i profilaktyki. Dajmy młodzieży najlepszą, sprawdzoną wiedzę, przekazywaną przez nauczycieli praktyków – apelowała.
Czytaj więcej
Deklaracja prezydenta Karola Nawrockiego dolała oliwy do wojny wokół edukacji zdrowotnej. Ofiaram...
Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, współorganizatorka konferencji, przypomniała, że zdrowie jest fundamentem codziennego dobrostanu. – Nowoczesna szkoła nie może udawać, że dzieci nie mają pytań dotyczących zdrowia. Jeśli nie odpowiemy na nie my – zrobią to media społecznościowe lub rówieśnicy. Edukacja zdrowotna to coś więcej niż lekcja – to narzędzia do podejmowania świadomych wyborów w życiu i radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata – podkreśliła.
Podczas konferencji zaprezentowano podstawę programową opracowaną przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego. Obejmuje ona m.in. zagadnienia związane z higieną cyfrową, zdrowiem psychicznym i seksualnym, profilaktyką chorób cywilizacyjnych, a także funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Zajęcia mają także przeciwdziałać rosnącemu problemowi otyłości wśród najmłodszych – według danych Instytutu Matki i Dziecka nadwaga i otyłość dotyczą już niemal jednej trzeciej polskich dzieci w wieku 8–18 lat.
Czytaj więcej
Kolejne punkty podstawy programowej edukacji zdrowotnej brzmią sucho i neutralnie. Jednak w czasa...
W czterech panelach dyskusyjnych udział wzięli lekarze, psycholodzy, dietetycy, pedagodzy, nauczyciele, sportowcy i dziennikarze. Siatkarz Mariusz Wlazły mówił o roli aktywności fizycznej, a Martyna Wojciechowska – o znaczeniu budowania odporności psychicznej i wiary w siebie. Dyskutowano również o tym, jak w praktyce wygląda prowadzenie lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach.
Konferencja była wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Sejmu RP. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. lekarze psychiatrzy dzieci i młodzieży, specjaliści zdrowia publicznego, dyrektorzy szkół i przedstawiciele kuratoriów.
Organizatorzy podkreślali, że edukacja zdrowotna to inwestycja w przyszłość – nie tylko w zdrowie młodego pokolenia, ale i w kondycję całego społeczeństwa.
Czytaj więcej
Obok ulotek MEN przygotowało dla szkół i nauczycieli szeroką bazę materiałów dydaktycznych. Na st...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przez profilaktykę uzależnień i cyberhigienę, po zdrowie psychiczne, seksualne i społeczne relacje. Zajęcia mają pomóc młodym ludziom nie tylko lepiej rozumieć własny organizm i jego potrzeby, lecz także uczyć świadomego podejmowania decyzji dotyczących stylu życia i zdrowia.
Obecnie w szkołach jest ok. 22 tys. wakatów. Dyrektorzy braki kadrowe łatają emerytami i nauczycielami pracujący...
Rok szkolny 2024/2025 dobiegł końca. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Co czeka uczniów i nauczycieli po powrocie d...
Czerwiec to w szkołach gorący okres. Sprawdziany, zaliczenia, poprawy, wystawianie ocen… Jak oceniać, żeby było...
W polski system edukacji wpisana jest przemoc. Mamy niezłe prawo oświatowe i podstawy programowe, ale coś jest n...
W ostatnich wyborach prezydenckich do urn poszło przeszło 70 proc. młodych ludzi – pokazują statystyki. Czy to d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas