Edukacja zdrowotna – inwestycja na całe życie

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przez profilaktykę uzależnień i cyberhigienę, po zdrowie psychiczne, seksualne i społeczne relacje. Zajęcia mają pomóc młodym ludziom nie tylko lepiej rozumieć własny organizm i jego potrzeby, lecz także uczyć świadomego podejmowania decyzji dotyczących stylu życia i zdrowia.

Minister Nowacka: zdrowie nie jest ideologią

– Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, jak bardzo potrzebny jest przedmiot Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży – by wiedziały, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne, rozumiały konsekwencje używek, potrafiły zachować cyberhigienę i budować wartościowe relacje – mówiła podczas konferencji minister edukacji Barbara Nowacka.

Szefowa resortu podkreślała, że wokół nowego przedmiotu niepotrzebnie narasta polityczny spór. – Trzeba chronić szkołę przed tymi, którzy próbują zrobić z edukacji zdrowotnej ideologię. Zdrowie nie jest ideologią. Cyberhigiena nie jest ideologią. Umiejętność samobadania nie jest ideologią – mówiła stanowczo.

Minister zapewniła, że program przedmiotu powstał w oparciu o wiedzę naukową i został przygotowany przez ekspertów. – Nie róbmy tabu ze zdrowia psychicznego i profilaktyki. Dajmy młodzieży najlepszą, sprawdzoną wiedzę, przekazywaną przez nauczycieli praktyków – apelowała.