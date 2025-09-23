Reklama

Edukacja zdrowotna – inwestycja na całe życie

W Sejmie RP odbyła się konferencja „Edukacja zdrowotna – korzyści na całe życie”, podczas której parlamentarzyści, eksperci i nauczyciele dyskutowali o znaczeniu nowego przedmiotu szkolnego, który od tego roku znalazł się w planie zajęć.

Publikacja: 23.09.2025 10:57

Barbara Nowacka

Barbara Nowacka

Foto: TV.RP.PL

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przez profilaktykę uzależnień i cyberhigienę, po zdrowie psychiczne, seksualne i społeczne relacje. Zajęcia mają pomóc młodym ludziom nie tylko lepiej rozumieć własny organizm i jego potrzeby, lecz także uczyć świadomego podejmowania decyzji dotyczących stylu życia i zdrowia.

Minister Nowacka: zdrowie nie jest ideologią

– Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, jak bardzo potrzebny jest przedmiot Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży – by wiedziały, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne, rozumiały konsekwencje używek, potrafiły zachować cyberhigienę i budować wartościowe relacje – mówiła podczas konferencji minister edukacji Barbara Nowacka.

Szefowa resortu podkreślała, że wokół nowego przedmiotu niepotrzebnie narasta polityczny spór. – Trzeba chronić szkołę przed tymi, którzy próbują zrobić z edukacji zdrowotnej ideologię. Zdrowie nie jest ideologią. Cyberhigiena nie jest ideologią. Umiejętność samobadania nie jest ideologią – mówiła stanowczo.

Minister zapewniła, że program przedmiotu powstał w oparciu o wiedzę naukową i został przygotowany przez ekspertów. – Nie róbmy tabu ze zdrowia psychicznego i profilaktyki. Dajmy młodzieży najlepszą, sprawdzoną wiedzę, przekazywaną przez nauczycieli praktyków – apelowała.

Szkoła odpowiada na realne potrzeby młodych

Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, współorganizatorka konferencji, przypomniała, że zdrowie jest fundamentem codziennego dobrostanu. – Nowoczesna szkoła nie może udawać, że dzieci nie mają pytań dotyczących zdrowia. Jeśli nie odpowiemy na nie my – zrobią to media społecznościowe lub rówieśnicy. Edukacja zdrowotna to coś więcej niż lekcja – to narzędzia do podejmowania świadomych wyborów w życiu i radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata – podkreśliła.

Od teorii do praktyki

Podczas konferencji zaprezentowano podstawę programową opracowaną przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego. Obejmuje ona m.in. zagadnienia związane z higieną cyfrową, zdrowiem psychicznym i seksualnym, profilaktyką chorób cywilizacyjnych, a także funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zajęcia mają także przeciwdziałać rosnącemu problemowi otyłości wśród najmłodszych – według danych Instytutu Matki i Dziecka nadwaga i otyłość dotyczą już niemal jednej trzeciej polskich dzieci w wieku 8–18 lat.

Eksperci i praktycy w jednym głosie

W czterech panelach dyskusyjnych udział wzięli lekarze, psycholodzy, dietetycy, pedagodzy, nauczyciele, sportowcy i dziennikarze. Siatkarz Mariusz Wlazły mówił o roli aktywności fizycznej, a Martyna Wojciechowska – o znaczeniu budowania odporności psychicznej i wiary w siebie. Dyskutowano również o tym, jak w praktyce wygląda prowadzenie lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach.

Wspólny projekt resortów

Konferencja była wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Sejmu RP. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. lekarze psychiatrzy dzieci i młodzieży, specjaliści zdrowia publicznego, dyrektorzy szkół i przedstawiciele kuratoriów.

Organizatorzy podkreślali, że edukacja zdrowotna to inwestycja w przyszłość – nie tylko w zdrowie młodego pokolenia, ale i w kondycję całego społeczeństwa.

Edukacja Szkoły oświata

