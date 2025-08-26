Na 1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział manifestację w stolicy. Dlaczego chcecie wyjść na ulicę?

1 września 2023 r. zorganizowaliśmy w Warszawie manifestację pod hasłem „Tak dalej być nie może” i teraz chcemy do niej nawiązać. Wówczas protestowaliśmy przeciwko dramatycznej sytuacji materialnej nauczycieli. Tamten rok zaowocował określonymi zmianami politycznymi, a dla nas dużymi podwyżkami od stycznia 2024 r.

Ale dzisiaj mamy drugą połowę 2025 r., płaca minimalna od stycznia przyszłego roku znacząco rośnie, a zarobki nauczycieli nadal będą utrzymywały się na poziomie niewiele większym niż najniższa krajowa. To zniechęca do podejmowania pracy w tym zawodzie.

Ilu nauczycieli obecnie brakuje w szkołach?

Z danych kuratoryjnych wynika, że jest około 22 tys. wakatów. Ta liczba się waha, dlatego że dyrektorzy nie czekają z założonymi rękami na 1 września i cały czas szukają albo nauczycieli emerytowanych, albo dają nauczycielom, którzy już pracują, możliwość pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Nauczyciele, pracując ponad etat, znacznie więcej zarabiają.

Ale godziny ponadwymiarowe u nauczycieli nie zawierają w sobie dodatku stażowego. Jeżeli nauczyciel pracuje w godzinach ponadwymiarowych, to metodologia ich liczenia jest inna niż w każdym innym zawodzie. Nauczyciel pracuje na tej godzinie „netto”, bez innych dodatkowych uwarunkowań płacowych.