Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do kuratoriów oświaty 85 tysięcy ulotek dotyczących nowego przedmiotu „edukacja zdrowotna”. Od września znajdzie się on w planach zajęć uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych.

Akcja MEN ma na celu szerokie poinformowanie rodziców, nauczycieli i uczniów o jego zakresie. Ulotki pełnią rolę przewodnika – wyjaśniają, jakie treści obejmuje edukacja zdrowotna i w jaki sposób ma przygotować młodzież do dbania o zdrowie.

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Zakres zajęć

Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem o całościowym charakterze, łączącym wiedzę z różnych dziedzin. Program obejmuje m.in.: