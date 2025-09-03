Reklama

Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną

Obok ulotek MEN przygotowało dla szkół i nauczycieli szeroką bazę materiałów dydaktycznych. Na stronie ministerstwa oraz w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są scenariusze lekcji, poradniki, programy nauczania i materiały multimedialne.

Publikacja: 03.09.2025 11:44

Gdynia, 01.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas briefingu prasowego tow. uroczystej inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Foto: Piotr Matusewicz/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do kuratoriów oświaty 85 tysięcy ulotek dotyczących nowego przedmiotu „edukacja zdrowotna”. Od września znajdzie się on w planach zajęć uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych.

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Nauczyciele
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

Akcja MEN ma na celu szerokie poinformowanie rodziców, nauczycieli i uczniów o jego zakresie. Ulotki pełnią rolę przewodnika – wyjaśniają, jakie treści obejmuje edukacja zdrowotna i w jaki sposób ma przygotować młodzież do dbania o zdrowie.

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Zakres zajęć

Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem o całościowym charakterze, łączącym wiedzę z różnych dziedzin. Program obejmuje m.in.:

  • zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • dojrzewanie i rozwój w okresie dorastania,
  • profilaktykę chorób cywilizacyjnych,
  • zagrożenia związane z uzależnieniami, w tym cyfrowymi,
  • umiejętność krytycznego myślenia i przeciwdziałania dezinformacji,
  • kształtowanie pozytywnego obrazu własnego ciała oraz relacji społecznych.

Czytaj więcej

Edukacja zdrowotna i zdrowie psychiczne w szkołach. RPO pyta MEN o konkretne działania
Szkoły podstawowe i średnie
Edukacja zdrowotna i zdrowie psychiczne w szkołach. RPO pyta MEN o konkretne działania

Treści zostały dostosowane do wieku uczniów – inne będą realizowane w klasach IV–VI, a bardziej zaawansowane w klasach VII–VIII i szkołach ponadpodstawowych.

Edukacja zdrowotna. Organizacja lekcji

W szkołach podstawowych zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Poprowadzą je nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, a w razie potrzeby także specjaliści z zakresu medycyny, którzy spełniają wymagane kwalifikacje.

W szkołach ponadpodstawowych przewidziano dodatkowe rozszerzenie programu – m.in. w obszarze zdrowia psychicznego, świadomego stylu życia i odpowiedzialności społecznej.

Materiały wsparcia. MEN pomoże w zrozumieniu i nauczaniu edukacji zdrowotnej

Obok ulotek MEN przygotowało dla szkół i nauczycieli szeroką bazę materiałów dydaktycznych. Na stronie ministerstwa oraz w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są scenariusze lekcji, poradniki, programy nauczania i materiały multimedialne. Mają one ułatwić prowadzenie zajęć i zapewnić spójność w realizacji programu w całym kraju.

Edukacja zdrowotna, to nadzieja na lepszą ochronę dzieci i młodzieży. List otwarty
Opinie polityczno - społeczne
Edukacja zdrowotna, to nadzieja na lepszą ochronę dzieci i młodzieży. List otwarty

Edukacja zdrowotna Czy akcja MEN uratuje nowy przedmiot?

Kampania informacyjna MEN ruszyła teraz, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Trudno nie zauważyć, że to dość późny moment – biorąc pod uwagę zmasowaną akcję przeciwników nowego przedmiotu trwającą od wielu tygodni. Jakie będą losy edukacji zdrowotnej zobaczymy po 25 września, kiedy to upłynie termin możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Źródło: rp.pl

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

e-Wydanie