Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do kuratoriów oświaty 85 tysięcy ulotek dotyczących nowego przedmiotu „edukacja zdrowotna”. Od września znajdzie się on w planach zajęć uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych.
Akcja MEN ma na celu szerokie poinformowanie rodziców, nauczycieli i uczniów o jego zakresie. Ulotki pełnią rolę przewodnika – wyjaśniają, jakie treści obejmuje edukacja zdrowotna i w jaki sposób ma przygotować młodzież do dbania o zdrowie.
Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem o całościowym charakterze, łączącym wiedzę z różnych dziedzin. Program obejmuje m.in.:
Treści zostały dostosowane do wieku uczniów – inne będą realizowane w klasach IV–VI, a bardziej zaawansowane w klasach VII–VIII i szkołach ponadpodstawowych.
W szkołach podstawowych zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Poprowadzą je nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, a w razie potrzeby także specjaliści z zakresu medycyny, którzy spełniają wymagane kwalifikacje.
W szkołach ponadpodstawowych przewidziano dodatkowe rozszerzenie programu – m.in. w obszarze zdrowia psychicznego, świadomego stylu życia i odpowiedzialności społecznej.
Obok ulotek MEN przygotowało dla szkół i nauczycieli szeroką bazę materiałów dydaktycznych. Na stronie ministerstwa oraz w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są scenariusze lekcji, poradniki, programy nauczania i materiały multimedialne. Mają one ułatwić prowadzenie zajęć i zapewnić spójność w realizacji programu w całym kraju.
Kampania informacyjna MEN ruszyła teraz, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Trudno nie zauważyć, że to dość późny moment – biorąc pod uwagę zmasowaną akcję przeciwników nowego przedmiotu trwającą od wielu tygodni. Jakie będą losy edukacji zdrowotnej zobaczymy po 25 września, kiedy to upłynie termin możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
