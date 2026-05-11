Język polski już tradycyjnie otwiera trzydniowe egzaminy ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz zakres materiału określone zostały w wydanym przez CKE „Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025”.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 150 minut. Czas ten może zostać wydłużony dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Egzamin sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej opanował wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zadania sprawdzają przede wszystkim umiejętności związane z argumentowaniem, wnioskowaniem oraz formułowaniem opinii. Aby udzielić poprawnych odpowiedzi, zdający będą musieli wykazać się kompetencjami literackimi, kulturowymi i językowymi.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Uczniowie otrzymają arkusz egzaminacyjny składający się z dwóch części:

część pierwsza – zawierać będzie około 20 zadań, które zdający będą musieli rozwiązać w większości w oparciu o dwa zamieszczone w arkuszu teksty – tekst literacki (poezja, epika lub dramat) oraz tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), które łącznie nie będą liczyły więcej niż 1000 wyrazów;

część druga – zawierać będzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których zdający będą musieli wybrać jeden i napisać tekst nie krótszy niż 200 wyrazów oraz odwołujący się do obowiązkowej lektury szkolnej – do wyboru będzie temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze) oraz temat o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).

Wśród zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei wśród zadań otwartych, z którymi zmierzą się uczniowie, znajdą się m.in. zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).

Czy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego można nie zdać?

Zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będą mogli uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).

Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje minimalna liczba punktów konieczna do zdobycia, by zdać egzamin. Uczniowie muszą jedynie przystąpić do wszystkich trzech egzaminów, aby móc ukończyć szkołę podstawową.

