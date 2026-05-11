W poniedziałek 11 maja uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski już tradycyjnie otwiera trzydniowe egzaminy ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch zasadniczych części: testowej oraz wypracowania. Arkusz ma na celu sprawdzenie zarówno u...
Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz zakres materiału określone zostały w wydanym przez CKE „Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025”.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 150 minut. Czas ten może zostać wydłużony dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
Egzamin sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej opanował wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zadania sprawdzają przede wszystkim umiejętności związane z argumentowaniem, wnioskowaniem oraz formułowaniem opinii. Aby udzielić poprawnych odpowiedzi, zdający będą musieli wykazać się kompetencjami literackimi, kulturowymi i językowymi.
Uczniowie otrzymają arkusz egzaminacyjny składający się z dwóch części:
Wśród zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei wśród zadań otwartych, z którymi zmierzą się uczniowie, znajdą się m.in. zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).
Zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będą mogli uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).
Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje minimalna liczba punktów konieczna do zdobycia, by zdać egzamin. Uczniowie muszą jedynie przystąpić do wszystkich trzech egzaminów, aby móc ukończyć szkołę podstawową.
Wiemy, że ósmoklasiści pragną sprawdzić swoje odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminu. Dzięki kooperacji między „Rzeczpospolitą” a WSiP będzie to możliwe szybko i sprawnie.
Portal rp.pl udostępni w poniedziałek 11 maja rozwiązania egzaminu z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Wszystkie rozwiązania zostaną opracowane przez doświadczonych specjalistów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to czołowy polski wydawca edukacyjny, dostarczający podręczniki, materiały edukacyjne oraz zasoby multimedialne.
