Egzamin z języka polskiego jest na maturze obowiązkowy, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Maturzyści mogą również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę 20 maja. Z kolei część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzona będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w terminach 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja.

Matura 2026 – język polski na poziomie podstawowym

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym trwała 4 godziny, a na poziomie rozszerzonym będą to 3,5 godziny. CKE publikuje arkusze maturalne z języka polskiego o godz. 14.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym – jak informuje CKE – sprawdza w:

teście „Język polski w użyciu” – umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki zawartej w dwóch tekstach nieliterackich;

teście historyczno-literackim – znajomość zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów w niej zachodzących;

wypracowaniu – tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej.

Na rp.pl od godz. 14. publikujemy odpowiedzi ekspertów Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA.

Matura 2026: język polski – tematy wypracowań

Temat 1

Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.

Temat 2

Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

Matura 2026 – język polski – odpowiedzi ekspertów WSiP

artykuł jest aktualizowany od godz. 14.

