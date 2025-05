Egzamin ósmoklasisty. Termin dodatkowy

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł, albo nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w terminie dodatkowym – w dniach 10-12 czerwca.

