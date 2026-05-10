Kandydaci na medycynę muszą zdawać m.in. maturę z biologii
Rekrutacja na medycynę należy do najbardziej wymagających. Jak informuje „Rynek Zdrowia”, w 2025 r. o miejsca na kierunku lekarskim można było ubiegać się na 36 uczelniach. W tym roku liczba placówek rekrutujących na medycynę najprawdopodobniej będzie podobna.
Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego i minimum jednego przedmiotu rozszerzonego. Kandydaci na medycynę wybierają zwykle biologię i chemię, choć część uczelni dopuszcza także matematykę lub fizykę. Zasady nie są jednak jednolite. Każda uczelnia ustala własny przelicznik wyników, dlatego nie można bezpośrednio porównywać progów punktowych.
Rozpoczęły się matury 2026. Ich wyniki decydują o dostaniu się na wymarzone studia. Od lat jednym z bardziej obleganych kierunków są studia lekarsk...
„Rynek Zdrowia” skontaktował się z uczelniami, pytając o liczbę punktów potrzebnych do uzyskania, aby znaleźć się na pierwszej liście rankingowej, o ostateczne progi punktowe i wynik, jaki trzeba było uzyskać z matury z biologii.
Szczególnie wymagająca była rekrutacja w Collegium Medicum UJ. Uczelnia uwzględniała wyniki matury z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym – z biologii, chemii i matematyki lub fizyki, przy czym w przypadku dwóch pierwszych przedmiotów wymagane minimum to 60 proc., a z trzeciego – 40 proc. Próg wyniósł 73 punkty na 100. Ostatnia przyjęta osoba miała 78 proc. z biologii, ale na studia dostały się też osoby z niższym wynikiem, nawet 67 proc., jeśli nadrabiały chemią i trzecim przedmiotem. Jak informuje „Rynek Zdrowia”, UJ zamknął nabór już w pierwszej turze.
We Wrocławiu ostateczny próg wyniósł 165 punktów na 200, w Gdańsku 161 punktów, w Lublinie 246 na 300, a w Łodzi 314 punktów. W Collegium Medicum UMK ostateczny próg wyniósł 74,35 punktu na 100, przy najniższym wyniku z biologii na poziomie 82 proc. W Olsztynie ostateczny próg wyniósł 388 punktów na 690, a najniższy wynik z biologii 68 proc.
Niższe progi pojawiały się na części nowych lub mniejszych uczelni. W Częstochowie ostatecznie wystarczyło 139 punktów na 200, w Kaliszu 133 punkty, w Płocku 66 punktów na 100, a w Siedlcach 69,64 punktu. Nadal jednak kandydaci musieli osiągać solidne wyniki z biologii, zwykle od około 70 do ponad 80 proc.
