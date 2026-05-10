Rekrutacja na medycynę należy do najbardziej wymagających. Jak informuje „Rynek Zdrowia”, w 2025 r. o miejsca na kierunku lekarskim można było ubiegać się na 36 uczelniach. W tym roku liczba placówek rekrutujących na medycynę najprawdopodobniej będzie podobna.

O miejscu na liście najczęściej decyduje biologia

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego i minimum jednego przedmiotu rozszerzonego. Kandydaci na medycynę wybierają zwykle biologię i chemię, choć część uczelni dopuszcza także matematykę lub fizykę. Zasady nie są jednak jednolite. Każda uczelnia ustala własny przelicznik wyników, dlatego nie można bezpośrednio porównywać progów punktowych.

„Rynek Zdrowia” skontaktował się z uczelniami, pytając o liczbę punktów potrzebnych do uzyskania, aby znaleźć się na pierwszej liście rankingowej, o ostateczne progi punktowe i wynik, jaki trzeba było uzyskać z matury z biologii.

Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu próg wyniósł 158 punktów na 200, a kandydat musiał mieć minimum 83 proc. z biologii. W rekrutacji liczono biologię i drugi przedmiot do wyboru – chemię lub fizykę.

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pierwsza lista zatrzymała się na 171 punktach, a ostatnia na 156 punktach na 200. Biologia nie była tam obowiązkowa, ponieważ liczyły się dwa przedmioty z czterech – biologia, chemia, matematyka lub fizyka.

Podobnie wyglądało to na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Tam pierwszy próg wyniósł 171 punktów, a ostateczny 149 punktów na 200.

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym progi na studiach stacjonarnych wyniosły 146 punktów w Katowicach i Zabrzu oraz 145 punktów w filii w Bielsku-Białej. W tym przypadku egzamin z biologii był obowiązkowy. Ostatnie przyjęte osoby miały z biologii 79 proc. w Katowicach i Zabrzu oraz 68 proc. w Bielsku-Białej.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekrutacja zakończyła się na 221 punktach na 300, przy wyniku 87 proc. z biologii.

Jak wyglądały progi punktowe na innych uczelniach?

Szczególnie wymagająca była rekrutacja w Collegium Medicum UJ. Uczelnia uwzględniała wyniki matury z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym – z biologii, chemii i matematyki lub fizyki, przy czym w przypadku dwóch pierwszych przedmiotów wymagane minimum to 60 proc., a z trzeciego – 40 proc. Próg wyniósł 73 punkty na 100. Ostatnia przyjęta osoba miała 78 proc. z biologii, ale na studia dostały się też osoby z niższym wynikiem, nawet 67 proc., jeśli nadrabiały chemią i trzecim przedmiotem. Jak informuje „Rynek Zdrowia”, UJ zamknął nabór już w pierwszej turze.

We Wrocławiu ostateczny próg wyniósł 165 punktów na 200, w Gdańsku 161 punktów, w Lublinie 246 na 300, a w Łodzi 314 punktów. W Collegium Medicum UMK ostateczny próg wyniósł 74,35 punktu na 100, przy najniższym wyniku z biologii na poziomie 82 proc. W Olsztynie ostateczny próg wyniósł 388 punktów na 690, a najniższy wynik z biologii 68 proc.

Niższe progi pojawiały się na części nowych lub mniejszych uczelni. W Częstochowie ostatecznie wystarczyło 139 punktów na 200, w Kaliszu 133 punkty, w Płocku 66 punktów na 100, a w Siedlcach 69,64 punktu. Nadal jednak kandydaci musieli osiągać solidne wyniki z biologii, zwykle od około 70 do ponad 80 proc.

