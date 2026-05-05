W drugim dniu matur odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym
Matura 2026 rozpoczęła się w poniedziałek 4 maja od pisemnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Dzisiejszy egzamin z matematyki potrwa 180 minut (dłużej w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W arkuszu egzaminacyjnym, jak wynika z „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki” wydanego przez CKE, znajdzie się od 27 do 39 zadań, za które łącznie zdający będą mogli uzyskać 50 punktów. Aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać minimum 30 proc., a więc 15 punktów.
Zdający w trakcie matury z matematyki na poziomie podstawowym mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz „Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki”.
Arkusz egzaminacyjny składać się będzie z 20-25 zadań zamkniętych, za które maturzyści będą mogli uzyskać maksymalnie 25 punktów. Wśród tych zadań będą: zadania wyboru jednokrotnego, zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.
Ponadto w arkuszu znajdzie się od 7 do 14 zadań otwartych, za które łącznie również będzie można zdobyć 25 punktów. Wśród zadań tych będą: zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadania rozszerzonej odpowiedzi.
Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym sprawdzane będą następujące umiejętności zdających: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja. Z kolei zadania, z którymi zmierzą się maturzyści, będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań; funkcje, ciągi, optymalizacja; trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria; kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
W serwisie rp.pl po godz. 14 opublikujemy arkusze CKE z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Już jutro o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do kolejnego egzaminu obowiązkowego. Będzie to egzamin pisemny na poziomie podstawowym z języka nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). Serwis rp.pl wraz z WSiP opublikuje rozwiązania zadań z egzaminu z języka angielskiego.
Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 180 minut. W arkuszu znajdzie się od 10 do 14 zadań, z których wszystkie będą zadaniami otwartymi. Maturzyści będą mogli łącznie zdobyć 50 punktów.
Wyniki matur ogłoszone zostaną 8 lipca.
