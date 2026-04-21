Najczęściej wybieranym językiem pozostaje angielski, choć uczniowie mogą przystąpić również do egzaminu z innego języka obcego realizowanego w szkole.

Struktura egzaminu

Arkusz egzaminacyjny składa się wyłącznie z zadań zamkniętych i otwartych. Sprawdzają one cztery podstawowe obszary umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz wypowiedź pisemną.

W zadaniach wykorzystywane są nagrania, krótkie teksty użytkowe oraz sytuacje komunikacyjne zaczerpnięte z życia codziennego.

Zakres sprawdzanych umiejętności

Rozumienie ze słuchu

Uczeń słucha krótkich nagrań, takich jak dialogi, komunikaty czy wypowiedzi, a następnie odpowiada na pytania dotyczące ich treści. Zadania sprawdzają umiejętność wychwytywania informacji ogólnych oraz szczegółowych.

Rozumienie tekstów pisanych

W tej części egzaminu pojawiają się krótkie teksty użytkowe: ogłoszenia, e-maile, wpisy internetowe, dialogi lub opisy. Zadania polegają na analizie treści oraz wyciąganiu wniosków na podstawie tekstu.

Znajomość funkcji językowych

Ten obszar obejmuje reagowanie w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczeń musi wykazać się umiejętnością formułowania prostych wypowiedzi, takich jak zaproszenie, prośba o pomoc, wyrażenie opinii, przeprosiny czy udzielenie informacji.

Wypowiedź pisemna

Ostatni element egzaminu to krótka wypowiedź pisemna o charakterze użytkowym. Może to być e-mail, wiadomość, wpis na blogu lub forum internetowym. Oceniana jest poprawność językowa, spójność wypowiedzi oraz realizacja polecenia.

Poziom językowy i zakres słownictwa

Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie A2/A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Zakres materiału obejmuje słownictwo i struktury gramatyczne związane z tematami bliskimi codziennemu życiu ucznia, takimi jak:

życie rodzinne i relacje społeczne,

szkoła i edukacja,

dom i otoczenie,

podróżowanie i transport,

zdrowie i styl życia,

zakupy i usługi,

kultura, sport i rozrywka,

środowisko naturalne.

Wymagana jest również znajomość podstawowych funkcji językowych, w tym umiejętność prowadzenia prostych rozmów, zadawania pytań, wyrażania opinii, zapraszania, przepraszania czy składania życzeń.

Charakter egzaminu

Egzamin z języka obcego ma przede wszystkim charakter praktyczny. Ocenia zdolność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, zarówno w mowie (pośrednio – poprzez rozumienie i reakcję), jak i w piśmie.

Kluczowe znaczenie mają umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i pisanych, poprawnego stosowania podstawowych struktur językowych oraz tworzenia krótkich, spójnych wypowiedzi pisemnych.