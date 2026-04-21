Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego / zdjęcie ilustracyjne
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Najczęściej wybieranym językiem pozostaje angielski, choć uczniowie mogą przystąpić również do egzaminu z innego języka obcego realizowanego w szkole.
Arkusz egzaminacyjny składa się wyłącznie z zadań zamkniętych i otwartych. Sprawdzają one cztery podstawowe obszary umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz wypowiedź pisemną.
W zadaniach wykorzystywane są nagrania, krótkie teksty użytkowe oraz sytuacje komunikacyjne zaczerpnięte z życia codziennego.
Uczeń słucha krótkich nagrań, takich jak dialogi, komunikaty czy wypowiedzi, a następnie odpowiada na pytania dotyczące ich treści. Zadania sprawdzają umiejętność wychwytywania informacji ogólnych oraz szczegółowych.
W tej części egzaminu pojawiają się krótkie teksty użytkowe: ogłoszenia, e-maile, wpisy internetowe, dialogi lub opisy. Zadania polegają na analizie treści oraz wyciąganiu wniosków na podstawie tekstu.
Ten obszar obejmuje reagowanie w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczeń musi wykazać się umiejętnością formułowania prostych wypowiedzi, takich jak zaproszenie, prośba o pomoc, wyrażenie opinii, przeprosiny czy udzielenie informacji.
Ostatni element egzaminu to krótka wypowiedź pisemna o charakterze użytkowym. Może to być e-mail, wiadomość, wpis na blogu lub forum internetowym. Oceniana jest poprawność językowa, spójność wypowiedzi oraz realizacja polecenia.
Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie A2/A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Zakres materiału obejmuje słownictwo i struktury gramatyczne związane z tematami bliskimi codziennemu życiu ucznia, takimi jak:
Wymagana jest również znajomość podstawowych funkcji językowych, w tym umiejętność prowadzenia prostych rozmów, zadawania pytań, wyrażania opinii, zapraszania, przepraszania czy składania życzeń.
Egzamin z języka obcego ma przede wszystkim charakter praktyczny. Ocenia zdolność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, zarówno w mowie (pośrednio – poprzez rozumienie i reakcję), jak i w piśmie.
Kluczowe znaczenie mają umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i pisanych, poprawnego stosowania podstawowych struktur językowych oraz tworzenia krótkich, spójnych wypowiedzi pisemnych.
