Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S.A.

Egzamin obejmuje wyłącznie zadania – zarówno zamknięte, jak i otwarte. W arkuszu znajduje się zwykle około 20-21 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, od prostych obliczeń po wieloetapowe problemy wymagające samodzielnego rozumowania.

Struktura arkusza

Zadania mają różną formę. Część z nich to klasyczne zadania testowe jednokrotnego wyboru, inne wymagają dobierania odpowiedzi lub wskazania poprawnej zależności. Największą wagę mają jednak zadania otwarte, w których uczeń musi przedstawić pełne rozwiązanie wraz z tokem rozumowania.

Ocenie podlega nie tylko wynik końcowy, ale również sposób dojścia do niego. W zadaniach otwartych brak zapisu rozumowania może skutkować utratą części punktów.

Zakres materiału

Egzamin z matematyki obejmuje treści określone w podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zakres ten podzielony jest na kilka głównych obszarów.

Liczby i działania

Uczeń powinien znać i stosować działania na liczbach naturalnych, całkowitych, wymiernych i dziesiętnych. Wymagana jest znajomość kolejności wykonywania działań, własności działań arytmetycznych, a także operacji na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. W tym obszarze znajdują się również procenty, potęgi oraz pierwiastki.

Wyrażenia algebraiczne

W tym zakresie sprawdzane jest przekształcanie i upraszczanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie ich wartości oraz rozwiązywanie równań i prostych nierówności. Uczeń powinien także rozumieć pojęcie proporcji i potrafić je stosować w zadaniach.

Geometria

Geometria obejmuje zarówno figury płaskie, jak i przestrzenne. Uczniowie muszą znać własności trójkątów, czworokątów i okręgów, umieć obliczać obwody i pola figur, a także stosować twierdzenie Pitagorasa.

W zakresie figur przestrzennych wymagane są podstawowe wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach, w tym obliczanie ich objętości i pól powierzchni. W arkuszach pojawiają się również zagadnienia dotyczące symetrii, kątów oraz podobieństwa figur.

Funkcje

Egzamin obejmuje podstawy analizy funkcji. Uczeń powinien umieć odczytywać informacje z wykresów, interpretować ich własności oraz rozumieć pojęcie funkcji liniowej i proporcjonalności prostej.

Statystyka i prawdopodobieństwo

W tej części sprawdzane jest odczytywanie i interpretacja danych statystycznych przedstawionych w tabelach i diagramach. Uczeń powinien znać pojęcia średniej arytmetycznej i mediany oraz umieć obliczać prawdopodobieństwo prostych zdarzeń losowych.

Umiejętności wymagane na egzaminie

Poza znajomością wzorów i definicji egzamin sprawdza przede wszystkim umiejętność wykorzystania matematyki w praktyce. Kluczowe znaczenie mają:

analiza treści zadania,

wybór właściwej metody rozwiązania,

planowanie kolejnych kroków obliczeń,

poprawne zapisywanie działań i wyników.

Szczególnie w zadaniach otwartych istotne jest przedstawienie pełnego toku rozumowania. Sam wynik – bez uzasadnienia – nie gwarantuje uzyskania maksymalnej liczby punktów.