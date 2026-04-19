W części pierwszej uczniowie pracują na dwóch tekstach źródłowych. Jeden z nich ma charakter literacki i może przyjmować formę wiersza, fragmentu utworu epickiego lub dramatu. Drugi tekst ma charakter nieliteracki – jest to najczęściej tekst popularnonaukowy lub publicystyczny. 

Do obu tekstów przygotowane są zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń wybiera jedną lub kilka poprawnych odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych formułuje samodzielne, krótkie odpowiedzi wymagające analizy treści.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Co muszą wiedzieć uczniowie?

Wypracowanie 

Drugą część egzaminu stanowi wypowiedź pisemna. Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów. Pierwszy ma charakter argumentacyjny i przyjmuje formę rozprawki lub przemówienia. Drugi temat ma charakter twórczy i polega na napisaniu opowiadania. 

W tej części oceniane są nie tylko treść i zgodność z tematem, lecz także kompozycja wypowiedzi, spójność, styl oraz poprawność językowa i ortograficzna.

Zakres sprawdzanych umiejętności 

Zadania egzaminacyjne z języka polskiego koncentrują się na kilku kluczowych obszarach kompetencji. W szczególności sprawdzane są: 

  • umiejętność wnioskowania na podstawie tekstu, 
  • formułowanie i uzasadnianie opinii, 
  • argumentowanie,
  • redagowanie wypowiedzi pisemnych o różnym charakterze (m.in. ogłoszenie, zaproszenie, rozprawka, opowiadanie), 
  • rozumienie i interpretacja tekstów literackich i nieliterackich. 

Istotną część egzaminu stanowią również kompetencje kulturowe, w tym interpretacja tekstów kultury, takich jak plakaty czy inne formy przekazu wizualnego. Sprawdzana jest także świadomość językowa ucznia, w tym umiejętność świadomego korzystania ze środków stylistycznych i językowych. 

W arkuszu mogą pojawić się pytania dotyczące pojęć literackich i językowych, takich jak neologizm, inwokacja, symbol, alegoria, a także zagadnień związanych z komizmem czy ironią. 

Lektury obowiązkowe

Zadania egzaminacyjne mogą odnosić się do lektur obowiązkowych przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. 

W przypadku lektur z klas IV–VI pytania dotyczą wyłącznie fragmentów utworów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, a nie całych książek. Natomiast w odniesieniu do lektur z klas VII–VIII sprawdzana jest znajomość treści oraz problematyki całych utworów.

Lektury omawiane w całości (klasy IV–VI): 

  • Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa” 
  • Janusz Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” 
  • Ferenc Molnár – „Chłopcy z Placu Broni” 
  • C.S. Lewis – „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 
  • J.R.R. Tolkien – „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

Lektury omawiane w całości (klasy VII–VIII):

  • Charles Dickens – „Opowieść wigilijna” 
  • Aleksander Fredro – „Zemsta” 
  • Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec” 
  • Adam Mickiewicz – „Dziady cz. II” 
  • Antoine de Saint-Exupéry – „Mały Książę” 
  • Juliusz Słowacki – „Balladyna” 

Utwory omawiane we fragmentach: 

  • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” (wybrane księgi) 
  • Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, Treny VII i VIII 
  • Henryk Sienkiewicz – „Latarnik”, fragmenty „Quo vadis” 
  • Stefan Żeromski – fragmenty „Syzyfowych prac” 
  • Sławomir Mrożek – „Artysta” 
  • Adam Mickiewicz – wybrane utwory: „Reduta Ordona”, „Świtezianka”

