Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 11 maja
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
W części pierwszej uczniowie pracują na dwóch tekstach źródłowych. Jeden z nich ma charakter literacki i może przyjmować formę wiersza, fragmentu utworu epickiego lub dramatu. Drugi tekst ma charakter nieliteracki – jest to najczęściej tekst popularnonaukowy lub publicystyczny.
Do obu tekstów przygotowane są zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń wybiera jedną lub kilka poprawnych odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych formułuje samodzielne, krótkie odpowiedzi wymagające analizy treści.
Drugą część egzaminu stanowi wypowiedź pisemna. Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów. Pierwszy ma charakter argumentacyjny i przyjmuje formę rozprawki lub przemówienia. Drugi temat ma charakter twórczy i polega na napisaniu opowiadania.
W tej części oceniane są nie tylko treść i zgodność z tematem, lecz także kompozycja wypowiedzi, spójność, styl oraz poprawność językowa i ortograficzna.
Zadania egzaminacyjne z języka polskiego koncentrują się na kilku kluczowych obszarach kompetencji. W szczególności sprawdzane są:
Istotną część egzaminu stanowią również kompetencje kulturowe, w tym interpretacja tekstów kultury, takich jak plakaty czy inne formy przekazu wizualnego. Sprawdzana jest także świadomość językowa ucznia, w tym umiejętność świadomego korzystania ze środków stylistycznych i językowych.
W arkuszu mogą pojawić się pytania dotyczące pojęć literackich i językowych, takich jak neologizm, inwokacja, symbol, alegoria, a także zagadnień związanych z komizmem czy ironią.
Zadania egzaminacyjne mogą odnosić się do lektur obowiązkowych przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.
W przypadku lektur z klas IV–VI pytania dotyczą wyłącznie fragmentów utworów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, a nie całych książek. Natomiast w odniesieniu do lektur z klas VII–VIII sprawdzana jest znajomość treści oraz problematyki całych utworów.
