Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

W części pierwszej uczniowie pracują na dwóch tekstach źródłowych. Jeden z nich ma charakter literacki i może przyjmować formę wiersza, fragmentu utworu epickiego lub dramatu. Drugi tekst ma charakter nieliteracki – jest to najczęściej tekst popularnonaukowy lub publicystyczny.

Do obu tekstów przygotowane są zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach zamkniętych uczeń wybiera jedną lub kilka poprawnych odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych formułuje samodzielne, krótkie odpowiedzi wymagające analizy treści.

Wypracowanie

Drugą część egzaminu stanowi wypowiedź pisemna. Uczeń wybiera jeden z dwóch tematów. Pierwszy ma charakter argumentacyjny i przyjmuje formę rozprawki lub przemówienia. Drugi temat ma charakter twórczy i polega na napisaniu opowiadania.

W tej części oceniane są nie tylko treść i zgodność z tematem, lecz także kompozycja wypowiedzi, spójność, styl oraz poprawność językowa i ortograficzna.

Zakres sprawdzanych umiejętności

Zadania egzaminacyjne z języka polskiego koncentrują się na kilku kluczowych obszarach kompetencji. W szczególności sprawdzane są:

umiejętność wnioskowania na podstawie tekstu,

formułowanie i uzasadnianie opinii,

argumentowanie,

redagowanie wypowiedzi pisemnych o różnym charakterze (m.in. ogłoszenie, zaproszenie, rozprawka, opowiadanie),

rozumienie i interpretacja tekstów literackich i nieliterackich.

Istotną część egzaminu stanowią również kompetencje kulturowe, w tym interpretacja tekstów kultury, takich jak plakaty czy inne formy przekazu wizualnego. Sprawdzana jest także świadomość językowa ucznia, w tym umiejętność świadomego korzystania ze środków stylistycznych i językowych.

W arkuszu mogą pojawić się pytania dotyczące pojęć literackich i językowych, takich jak neologizm, inwokacja, symbol, alegoria, a także zagadnień związanych z komizmem czy ironią.

Lektury obowiązkowe

Zadania egzaminacyjne mogą odnosić się do lektur obowiązkowych przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

W przypadku lektur z klas IV–VI pytania dotyczą wyłącznie fragmentów utworów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, a nie całych książek. Natomiast w odniesieniu do lektur z klas VII–VIII sprawdzana jest znajomość treści oraz problematyki całych utworów.

Lektury omawiane w całości (klasy IV–VI):

Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa”

Janusz Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”

Ferenc Molnár – „Chłopcy z Placu Broni”

C.S. Lewis – „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”

J.R.R. Tolkien – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Lektury omawiane w całości (klasy VII–VIII):

Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”

Aleksander Fredro – „Zemsta”

Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec”

Adam Mickiewicz – „Dziady cz. II”

Antoine de Saint-Exupéry – „Mały Książę”

Juliusz Słowacki – „Balladyna”

Utwory omawiane we fragmentach:

Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” (wybrane księgi)

Jan Kochanowski – wybrane fraszki, pieśni, Treny VII i VIII

Henryk Sienkiewicz – „Latarnik”, fragmenty „Quo vadis”

Stefan Żeromski – fragmenty „Syzyfowych prac”

Sławomir Mrożek – „Artysta”