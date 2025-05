Egzamin ósmoklasisty 2025: język rosyjski (arkusz CKE)

Egzamin ósmoklasisty 2025: język rosyjski (arkusz CKE) Egzamin ósmoklasisty 2025: język rosyjski (arkusz CKE) Pobierz

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?

Z racji tego, że nie jest określony próg punktów niezbędny do zaliczenia egzaminów ósmoklasisty, nie można go nie zdać. Jednak, aby skończyć szkołę podstawową, konieczne jest podejście do niego.

Jak informuje CKE, zaświadczenia oraz informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół do 4 lipca 2025 roku. Tego dnia uczniowie poznają swoje wyniki, a także zostaną ogłoszone wyniki ogólnopolskie.

Jak wyniki egzaminu ósmoklasisty wpływają na rekrutację do szkół ponadpodstawowych?

O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów: