Matura 2026 rozpocznie się w poniedziałek 4 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego.

Matura 2026. Co trzeba zabrać ze sobą na każdy egzamin maturalny?

Maturzyści muszą pamiętać o zabraniu ze sobą na każdy egzamin, niezależnie od zdawanego przedmiotu czy poziomu, dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to dokument tożsamości, a więc dowód osobisty lub paszport. Jest on potrzebny do okazania przed wejściem na salę.

Natomiast drugi niezbędny przedmiot to długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Na wszelki wypadek warto oczywiście mieć przynajmniej dwie sztuki. Należy pamiętać o tym, że długopis lub pióro z niebieskim atramentem są na egzaminie niedozwolone, podobnie jak ołówek.

Co można zabrać na maturę?

Maturzyści, poza dokumentem tożsamości i długopisem lub piórem, mogą wnieść ze sobą na każdy egzamin klasyczny zegarek na rękę oraz butelkę wody, jeśli nie zapewnia jej szkoła. Woda powinna znajdować się w przezroczystej butelce bez etykiety, a butelka ta powinna być w czasie egzaminu postawiona na podłodze, aby zminimalizować ryzyko zalania materiałów egzaminacyjnych. Ponadto zdający mogą mieć ze sobą chusteczki higieniczne, przy czym powinni liczyć się z tym, że zawartość opakowania zostanie sprawdzona przed wejściem na salę pod kątem ewentualnych niedozwolonych pomocy naukowych.

Warto pamiętać też o tym, że możliwość korzystania z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mają m.in. osoby niesłyszące i słabosłyszące oraz niewidome i słabowidzące. Ponadto osoby chore mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przybory potrzebne na maturze 2026. Lista dla poszczególnych przedmiotów

Dokument tożsamości i długopis lub pióro to rzeczy niezbędne na każdym egzaminie maturalnym. Poza nimi istnieje jeszcze szereg przedmiotów, które maturzyści muszą ze sobą zabrać, jednak ich katalog różni się w zależności od zdawanego przedmiotu.

Oto wykaz przedmiotów, które maturzyści powinni mieć ze sobą na egzaminie z:

  • matematyki – linijka, cyrkiel i kalkulator prosty;
  • geografii – linijka, kalkulator prosty i lupa;
  • biologii – linijka i kalkulator prosty;
  • fizyki i chemii – linijka i kalkulator naukowy;
  • informatyki i wiedzy o społeczeństwie – kalkulator prosty;
  • historii i historii sztuki – lupa;
  • historii muzyki – odtwarzacz płyt z CD ze słuchawkami i dodatkowymi bateriami oraz lupa.

Matura 2026. Czego nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną?

Poza przedmiotami, które należy mieć ze sobą na maturze z poszczególnych przedmiotów, istnieje również szereg zabronionych rzeczy. Maturzyści nie mogą zabrać ze sobą na salę egzaminacyjną:

  • urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, smartwatchy, odtwarzaczy mp3/mp4);
  • maskotek czy amuletów „na szczęście”;
  • napojów (poza wodą);
  • jedzenia.

