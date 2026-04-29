Matura 2026 rozpocznie się w poniedziałek 4 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego.

Matura 2026. Co trzeba zabrać ze sobą na każdy egzamin maturalny?

Maturzyści muszą pamiętać o zabraniu ze sobą na każdy egzamin, niezależnie od zdawanego przedmiotu czy poziomu, dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to dokument tożsamości, a więc dowód osobisty lub paszport. Jest on potrzebny do okazania przed wejściem na salę.

Natomiast drugi niezbędny przedmiot to długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Na wszelki wypadek warto oczywiście mieć przynajmniej dwie sztuki. Należy pamiętać o tym, że długopis lub pióro z niebieskim atramentem są na egzaminie niedozwolone, podobnie jak ołówek.

Co można zabrać na maturę?

Maturzyści, poza dokumentem tożsamości i długopisem lub piórem, mogą wnieść ze sobą na każdy egzamin klasyczny zegarek na rękę oraz butelkę wody, jeśli nie zapewnia jej szkoła. Woda powinna znajdować się w przezroczystej butelce bez etykiety, a butelka ta powinna być w czasie egzaminu postawiona na podłodze, aby zminimalizować ryzyko zalania materiałów egzaminacyjnych. Ponadto zdający mogą mieć ze sobą chusteczki higieniczne, przy czym powinni liczyć się z tym, że zawartość opakowania zostanie sprawdzona przed wejściem na salę pod kątem ewentualnych niedozwolonych pomocy naukowych.

Warto pamiętać też o tym, że możliwość korzystania z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mają m.in. osoby niesłyszące i słabosłyszące oraz niewidome i słabowidzące. Ponadto osoby chore mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przybory potrzebne na maturze 2026. Lista dla poszczególnych przedmiotów

Dokument tożsamości i długopis lub pióro to rzeczy niezbędne na każdym egzaminie maturalnym. Poza nimi istnieje jeszcze szereg przedmiotów, które maturzyści muszą ze sobą zabrać, jednak ich katalog różni się w zależności od zdawanego przedmiotu.

Oto wykaz przedmiotów, które maturzyści powinni mieć ze sobą na egzaminie z:

matematyki – linijka, cyrkiel i kalkulator prosty;

geografii – linijka, kalkulator prosty i lupa;

biologii – linijka i kalkulator prosty;

fizyki i chemii – linijka i kalkulator naukowy;

informatyki i wiedzy o społeczeństwie – kalkulator prosty;

historii i historii sztuki – lupa;

historii muzyki – odtwarzacz płyt z CD ze słuchawkami i dodatkowymi bateriami oraz lupa.

Matura 2026. Czego nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną?

Poza przedmiotami, które należy mieć ze sobą na maturze z poszczególnych przedmiotów, istnieje również szereg zabronionych rzeczy. Maturzyści nie mogą zabrać ze sobą na salę egzaminacyjną: