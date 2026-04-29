Egzamin z języka polskiego jest na maturze obowiązkowy, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Maturzyści mogą również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026 z języka polskiego. Jak będzie wyglądał egzamin pisemny?

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego można znaleźć w "Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025" zamieszczonym na stronie CKE. Obowiązuje on również w 2026 r. Podano w nim także przykładowe zadania egzaminacyjne zarówno w części ustnej, jak i pisemnej wraz z rozwiązaniami.

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut. Maturzyści będą musieli w tym czasie rozwiązać zadania znajdujące się na dwóch arkuszach. Obejmują one:

test „Język polski w użyciu"

testu historycznoliterackiego

wypracowanie

Test „Język polski w użyciu” zawiera od 5 do 7 zadań. Dotyczą one tekstów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym i mogą zawierać odniesienia do innych utworów. Zadania są zarówno zamknięte, jak i otwarte. Można za nie otrzymać łącznie 10 punktów.

Test historycznoliteracki zawiera od 6 do 15 zadań. Do zdobycia jest 15 punktów. Znajdują się w nim pytania dotyczące dwóch grup okresów literackich:

starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm

Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.

Za wypracowanie można uzyskać 35 punktów. Maturzyści mają dwa tematy do wyboru. Zdający musi uwzględnić w nim dwa utwory literackie, w tym lekturę obowiązkową oraz dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów. Tekst wypracowania musi zawierać nie mniej niż 300 wyrazów.

Matura z języka polskiego 2026. Jak będzie wyglądać część ustna?

Egzaminy ustne odbędą się w dniach 8-30 maja 2026. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego potrwa 30 minut, maturzyści mają 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na wypowiedź oraz rozmowę z komisją. Podczas egzaminu ustnego można uzyskać 30 punktów. Część ustna pozwala sprawdzić zdolność tworzenia wypowiedzi na dany temat, zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

Maturzysta losuje jeden z zestawów egzaminacyjnych, który składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy znajomości lektury obowiązkowej, zamieszczonej w podstawie programowej na poziomie podstawowym i tworzenia wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu.

Drugie zadanie jest związane z literaturą, innymi dziełami sztuki lub językiem. Zagadnienie należy omówić na podstawie dołączonego materiału.

Matura z języka polskiego 2026 na poziomie rozszerzonym. Czego można się spodziewać?

Maturzyści mogą wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ich zadaniem będzie napisanie wypracowania sprawdzającego znajomość lektur obowiązkowych. Do wyboru będą dwa tematy, dotyczące literatury – poezji, prozy lub dramatu.

Egzamin trwa 210 minut, a wypracowanie nie może mieć mniej niż 400 wyrazów. Do zdobycia jest 35 punktów.

W pracy należy przywołać trzy utwory literackie, w tym jedną lekturę z listy lektur obowiązkowych. Wypracowanie musi także zawierać jeden kontekst interpretacyjny: historycznoliteracki, teoretycznoliteracki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny lub społeczny.