W 2026 roku egzamin odbędzie się w dniach 11–13 maja. Przez trzy kolejne dni uczniowie będą rozwiązywać arkusze sprawdzające zarówno wiedzę z podstawy programowej, jak i umiejętność jej praktycznego zastosowania.

Harmonogram egzaminu

Pierwszego dnia, w poniedziałek 11 maja, przeprowadzany jest egzamin z języka polskiego. Czas pracy wynosi 150 minut. Arkusz obejmuje zadania dotyczące dwóch tekstów – literackiego oraz nieliterackiego – a także wypracowanie, w którym sprawdzana jest umiejętność tworzenia spójnej i poprawnej wypowiedzi pisemnej.

We wtorek 12 maja uczniowie przystępują do egzaminu z matematyki. Czas trwania wynosi 125 minut. Arkusz zawiera zadania zamknięte i otwarte, obejmujące m.in. działania na liczbach, wyrażenia algebraiczne, geometrię, zadania tekstowe oraz elementy statystyki. Wymagana jest nie tylko znajomość wzorów, lecz także umiejętność ich zastosowania w sytuacjach problemowych.

W środę 13 maja odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybieranym językiem jest angielski. Czas pracy wynosi około 110 minut. Arkusz sprawdza rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz umiejętność reagowania językowego w sytuacjach codziennych.

Zakres materiału i wymagania

Zakres egzaminu ósmoklasisty wynika bezpośrednio z podstawy programowej szkoły podstawowej, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na treści realizowane w klasach VII i VIII.

W przypadku języka polskiego egzamin obejmuje zarówno analizę tekstów literackich i nieliterackich, jak i umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych. Sprawdzane są również zagadnienia z zakresu gramatyki, ortografii oraz świadomości językowej.

Matematyka obejmuje podstawowe działy nauczania: liczby i działania, procenty, wyrażenia algebraiczne, równania, geometrię płaską i przestrzenną, elementy statystyki oraz zadania problemowe wymagające interpretacji danych.

Egzamin z języka obcego nowożytnego koncentruje się na praktycznym użyciu języka. Weryfikowane są przede wszystkim umiejętności rozumienia tekstów pisanych i słuchanych, a także reagowania językowego w typowych sytuacjach komunikacyjnych.

Znaczenie egzaminu

Egzamin ósmoklasisty nie posiada progu zdawalności, jednak jego wynik jest jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W praktyce oznacza to, że różnice punktowe mogą decydować o przyjęciu do wybranej szkoły lub oddziału.

Wyniki egzaminu stanowią zatem nie tylko podsumowanie etapu edukacyjnego, lecz także element selekcji w dalszej ścieżce kształcenia.