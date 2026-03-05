Reklama

Matura próbna 2026 z matematyki. Jakie były zadania?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze próbnej matury z matematyki, które rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.

Publikacja: 05.03.2026 12:55

Matura próbna 2026 z matematyki. Jakie były zadania?

Foto: Adobe Stock

mbl

Przyszli maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym 5 marca 2026 roku o godz. 9:00. Próbna matura trwała do godz. 12:00, a Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz egzaminacyjny. To już drugi próbny egzamin na początku marca – do pierwszego, z języka polskiego na poziomie podstawowym, uczniowie podeszli wczoraj, 4 marca.

Matura próbna 2026: zadania z matematyki

Poniżej prezentujemy arkusz części testowej, którą rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Matura 2026: terminy

Próbna matura z przedmiotów podstawowych, odbywająca się na początku marca tego roku, stanowi okazję dla uczniów z całej Polski do sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, którego termin główny w 2026 roku CKE po raz kolejny wyznaczyła na maj. W przypadku języka polskiego, matura na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Do egzaminu z matematyki uczniowie zasiądą 5 maja, a do języka angielskiego (oraz innych obcych języków na poziomie podstawowym) – 6 maja.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym potrwają do 21 maja, a część ustna – aż do 30 maja.

