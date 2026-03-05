Matura 2026: terminy

Próbna matura z przedmiotów podstawowych, odbywająca się na początku marca tego roku, stanowi okazję dla uczniów z całej Polski do sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, którego termin główny w 2026 roku CKE po raz kolejny wyznaczyła na maj. W przypadku języka polskiego, matura na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Do egzaminu z matematyki uczniowie zasiądą 5 maja, a do języka angielskiego (oraz innych obcych języków na poziomie podstawowym) – 6 maja.

Egzaminy na poziomie rozszerzonym potrwają do 21 maja, a część ustna – aż do 30 maja.