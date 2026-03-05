Przyszli maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym 5 marca 2026 roku o godz. 9:00. Próbna matura trwała do godz. 12:00, a Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz egzaminacyjny. To już drugi próbny egzamin na początku marca – do pierwszego, z języka polskiego na poziomie podstawowym, uczniowie podeszli wczoraj, 4 marca.
Poniżej prezentujemy arkusz części testowej, którą rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.
Próbna matura z przedmiotów podstawowych, odbywająca się na początku marca tego roku, stanowi okazję dla uczniów z całej Polski do sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, którego termin główny w 2026 roku CKE po raz kolejny wyznaczyła na maj. W przypadku języka polskiego, matura na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Do egzaminu z matematyki uczniowie zasiądą 5 maja, a do języka angielskiego (oraz innych obcych języków na poziomie podstawowym) – 6 maja.
Egzaminy na poziomie rozszerzonym potrwają do 21 maja, a część ustna – aż do 30 maja.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze próbnej matury z języka polskiego, które rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.
