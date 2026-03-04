Przyszli maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 4 marca 2026 roku o godz. 9:00. Próbna matura trwała do godz. 13:00, a Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz. Kiedy będziemy mogli spodziewać się oficjalnych odpowiedzi oraz wyników ze strony CKE?
Oficjalne rozwiązania zadań i zasady ich punktacji CKE opublikuje już 5 marca 2026 roku, około godz. 10:00. Tego samego dnia odbędzie się kolejny próbny egzamin – próbna sesja trwa bowiem od 4 do 6 marca i obejmuje także egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Rozwiązania i zasady punktacji tych próbnych egzaminów również ukażą się następnego dnia po ich przeprowadzeniu.
Jeśli zaś chodzi o wyniki, jakie z osobna osiągnął każdy uczeń, termin ich podania zależy od dyrektora danej szkoły oraz sprawdzających prace nauczycieli.
Poniżej prezentujemy arkusz części testowej, którą rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.
Egzamin, oprócz części testowej, składał się także z części pisemnej. Przyszli maturzyści mieli do wyboru dwa tematy:
Poniżej prezentujemy arkusz z tematami wypracowań, opublikowany przez CKE.
Próbna matura z przedmiotów podstawowych, odbywająca się na początku marca tego roku, stanowi okazję dla uczniów z całej Polski do sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, którego termin główny w 2026 roku CKE po raz kolejny wyznaczyła na maj. W przypadku języka polskiego, matura na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Do egzaminu z matematyki uczniowie zasiądą 5 maja, a do języka angielskiego (oraz innych obcych języków na poziomie podstawowym) – 6 maja.
Egzaminy na poziomie rozszerzonym potrwają do 21 maja, a część ustna – aż do 30 maja.
