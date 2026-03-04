Przyszli maturzyści przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 4 marca 2026 roku o godz. 9:00. Próbna matura trwała do godz. 13:00, a Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz. Kiedy będziemy mogli spodziewać się oficjalnych odpowiedzi oraz wyników ze strony CKE?

Oficjalne rozwiązania zadań i zasady ich punktacji CKE opublikuje już 5 marca 2026 roku, około godz. 10:00. Tego samego dnia odbędzie się kolejny próbny egzamin – próbna sesja trwa bowiem od 4 do 6 marca i obejmuje także egzaminy z matematyki i języka angielskiego. Rozwiązania i zasady punktacji tych próbnych egzaminów również ukażą się następnego dnia po ich przeprowadzeniu.

Jeśli zaś chodzi o wyniki, jakie z osobna osiągnął każdy uczeń, termin ich podania zależy od dyrektora danej szkoły oraz sprawdzających prace nauczycieli.

Matura próbna 2026: test z języka polskiego

Poniżej prezentujemy arkusz części testowej, którą rozwiązywali uczniowie w całej Polsce.