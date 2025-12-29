Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Uczniowie z niepełnosprawnościami nadal będą mogli liczyć na wsparcie przy zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kontynuację programu „Wyprawka szkolna”, który po raz pierwszy ruszył w 2023 roku. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano już projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy w latach 2026–2028.

Nowy program ma być odpowiedzią na bariery finansowe, które wciąż utrudniają wielu uczniom pełne korzystanie z edukacji. Resort przypomina, że dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dostęp do odpowiednio dobranych materiałów szkolnych to często nie tylko kwestia wyrównania szans — lecz także warunek realnego udziału w życiu społecznym i przyszłej aktywności zawodowej.

„System edukacji pełni zasadniczą rolę w procesie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowania do podjęcia w przyszłości zatrudnienia i prowadzenia niezależnego życia” – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu.