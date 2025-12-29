Reklama
Rozwiń
Reklama

MEN chce wyrównać szanse. Będzie kontynuacja programu „Wyprawka szkolna”

„System edukacji pełni zasadniczą rolę w procesie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowania do podjęcia w przyszłości zatrudnienia i prowadzenia niezależnego życia” – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu.

Publikacja: 29.12.2025 11:22

MEN chce wyrównać szanse. Będzie kontynuacja programu „Wyprawka szkolna”

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Uczniowie z niepełnosprawnościami nadal będą mogli liczyć na wsparcie przy zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kontynuację programu „Wyprawka szkolna”, który po raz pierwszy ruszył w 2023 roku. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano już projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy w latach 2026–2028.

Czytaj więcej

Młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mogła uczyć się o dwa lata dłużej
Prawo oświatowe
Uczniowie z orzeczeniem będą mogli skończyć szkołę dwa lata później

Nowy program ma być odpowiedzią na bariery finansowe, które wciąż utrudniają wielu uczniom pełne korzystanie z edukacji. Resort przypomina, że dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dostęp do odpowiednio dobranych materiałów szkolnych to często nie tylko kwestia wyrównania szans — lecz także warunek realnego udziału w życiu społecznym i przyszłej aktywności zawodowej.

„System edukacji pełni zasadniczą rolę w procesie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowania do podjęcia w przyszłości zatrudnienia i prowadzenia niezależnego życia” – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu.

Reklama
Reklama

Kogo obejmie wsparcie?

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych skierowane będzie do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem lub zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparcie obejmie więc grupę uczniów, dla których odpowiednio dostosowane materiały edukacyjne są kluczowe w procesie nauczania.

Na jakie lata zaplanowano pomoc?

Projekt przewiduje dofinansowanie na dwa kolejne lata szkolne: 2026/2027 oraz 2027/2028. Program ma stać się jednym z elementów długofalowych działań państwa ukierunkowanych na zmniejszenie nierówności edukacyjnych wynikających z sytuacji materialnej rodzin uczniów z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnością w 2025 roku?
Niepełnosprawni
Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku. Które świadczenia wzrosną?

Co dalej?

Przyjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku. Jeśli prace potoczą się zgodnie z harmonogramem, samorządy i szkoły będą mogły odpowiednio wcześnie przygotować się do udzielania wsparcia rodzicom i opiekunom.

„Wyprawka szkolna” to program, który — jak wskazują szacunki MEN — może mieć realny wpływ na zmniejszanie barier w dostępie do edukacji. Resort stawia więc na kontynuację: z myślą o tym, by żaden uczeń nie był wykluczony tylko dlatego, że jego rodziny nie stać na specjalistyczny podręcznik.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Nauczyciele Niepełnosprawni osoby niepełnosprawne
Cyfrowe Mosty. Nowy program, który ma pomóc dorosłym mądrze prowadzić dzieci przez Internet
Rodzice i uczniowie
Cyfrowe Mosty. Nowy program, który ma pomóc dorosłym mądrze prowadzić dzieci przez Internet
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
dhdhd
Rodzice i uczniowie
Pakt przeciw przemocy. Wspólna deklaracja dla bezpieczeństwa uczniów
Barbara Chudzicka, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatry
Rodzice i uczniowie
Podcast: dlaczego przed szpitalami psychiatrycznymi ustawiają się kolejki karetek z dziećmi?
Bez paniki i fake newsów. MEN uczy szkoły rozmawiać z uczniami o zagrożeniach
Rodzice i uczniowie
Bez paniki i fake newsów. MEN uczy szkoły rozmawiać z uczniami o zagrożeniach
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.
Rodzice i uczniowie
Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior. Jak dodać dokument do aplikacji?
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama