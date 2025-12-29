Aktualizacja: 29.12.2025 12:14 Publikacja: 29.12.2025 11:22
Uczniowie z niepełnosprawnościami nadal będą mogli liczyć na wsparcie przy zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada kontynuację programu „Wyprawka szkolna”, który po raz pierwszy ruszył w 2023 roku. W wykazie prac legislacyjnych opublikowano już projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy w latach 2026–2028.
Nowy program ma być odpowiedzią na bariery finansowe, które wciąż utrudniają wielu uczniom pełne korzystanie z edukacji. Resort przypomina, że dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dostęp do odpowiednio dobranych materiałów szkolnych to często nie tylko kwestia wyrównania szans — lecz także warunek realnego udziału w życiu społecznym i przyszłej aktywności zawodowej.
„System edukacji pełni zasadniczą rolę w procesie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowania do podjęcia w przyszłości zatrudnienia i prowadzenia niezależnego życia” – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu.
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych skierowane będzie do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem lub zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparcie obejmie więc grupę uczniów, dla których odpowiednio dostosowane materiały edukacyjne są kluczowe w procesie nauczania.
Projekt przewiduje dofinansowanie na dwa kolejne lata szkolne: 2026/2027 oraz 2027/2028. Program ma stać się jednym z elementów długofalowych działań państwa ukierunkowanych na zmniejszenie nierówności edukacyjnych wynikających z sytuacji materialnej rodzin uczniów z niepełnosprawnościami.
Przyjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku. Jeśli prace potoczą się zgodnie z harmonogramem, samorządy i szkoły będą mogły odpowiednio wcześnie przygotować się do udzielania wsparcia rodzicom i opiekunom.
„Wyprawka szkolna” to program, który — jak wskazują szacunki MEN — może mieć realny wpływ na zmniejszanie barier w dostępie do edukacji. Resort stawia więc na kontynuację: z myślą o tym, by żaden uczeń nie był wykluczony tylko dlatego, że jego rodziny nie stać na specjalistyczny podręcznik.
