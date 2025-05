Egzamin ósmoklasisty 2025: Już jutro język polski. Jak będzie wyglądał egzamin?

Do egzaminu ósmoklasisty musi przystąpić każdy uczeń. Jest to wymagane, aby ukończyć szkołę i dotyczy każdego z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Warto jednak dodać, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ma konieczności uzyskania określonego wyniku, aby otrzymać zaliczenie. Oznacza to, że nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2025: Jak będzie przebiegał?

Egzamin potrwa 150 minut. Uczniowie mogą wnieść na salę wyłącznie przybory do pisania – pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Nie wolno mieć przy sobie urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z takich urządzeń.

Każdy uczeń otrzyma arkusz egzaminacyjny oraz kartę odpowiedzi, na którą należy przenieść odpowiedzi do zadań zamkniętych. Sam arkusz będzie składał się z dwóch części.