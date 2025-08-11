Reklama

Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny

Sierpniowe rady pedagogiczne to czas, gdy szkoła musi skrupulatnie przygotować się do nadchodzącego roku szkolnego, kładąc nacisk zarówno na kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne.

Publikacja: 11.08.2025 17:59

Sierpniowe rady pedagogiczne: decyzje, które kształtują cały rok szkolny

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Koniec sierpnia w szkołach to czas decyzji, które przesądzą o tym, jak będzie wyglądał cały rok szkolny. Podczas posiedzeń rad pedagogicznych dyrektorzy i nauczyciele ustalają harmonogramy, zatwierdzają programy i planują obowiązki. To tak naprawdę nieformalny start roku szkolnego.

Strategiczny start przed pierwszym dzwonkiem

Sierpniowe zebrania rad pedagogicznych stanowią kluczowy moment przygotowań do nadchodzącego roku szkolnego. Obowiązkiem dyrektora jest zorganizowanie posiedzenia po zakończeniu egzaminów poprawkowych oraz konsultacji z kuratorium i organem prowadzącym, a także powiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku obrad zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

Organizacja pracy, priorytety edukacyjne i dokumenty, które porządkują rok szkolny

Sierpniowe rady pedagogiczne to czas, gdy szkoła musi skrupulatnie przygotować się do nadchodzącego roku szkolnego, kładąc nacisk zarówno na kwestie organizacyjne, jak i merytoryczne. W ramach kompetencji opiniodawczych rada podejmuje decyzje dotyczące szeregu kluczowych zagadnień – m.in. przydziału nauczycielom stałych obowiązków oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzania aneksów do arkusza organizacyjnego, a także ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wraz z harmonogramem dyżurów. Rada zatwierdza kalendarz roku szkolnego, szkolne zestawy programów nauczania oraz plany pracy na nadchodzący rok. Ponadto zapoznaje się z polityką oświatową państwa, która stanowi punkt odniesienia dla szkolnych działań. Choć wyrażane opinie nie mają charakteru wiążącego, ich negatywny wydźwięk powinien skłonić dyrektora do ponownej refleksji i ewentualnych korekt.

Dokładne przygotowanie dokumentów i materiałów na posiedzenie rady pozwala uniknąć chaosu i usprawnić przebieg obrad. Wśród tych dokumentów znajdują się m.in. projekty organizacji pracy szkoły, które dyrektor przedstawia radzie do zaopiniowania. Obejmują one tygodniowy rozkład zajęć, propozycje przydziału stałych i dodatkowych obowiązków nauczycielskich, a także aneksy do arkusza organizacyjnego. W tym czasie przeprowadzana jest także kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym warunków nauki – kopia protokołu z tej kontroli jest przekazywana organowi prowadzącemu szkołę.

Ponadto dyrektor ustala kalendarz roku szkolnego, w tym dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, takich jak rada szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców czy samorząd uczniowski. Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną planów pracy i harmonogramu zajęć gwarantuje płynne i efektywne wejście szkoły w nowy rok szkolny.

Uchwały podejmowane podczas sierpniowej rady pedagogicznej

Podczas posiedzeń rad podejmowane są także kluczowe uchwały, które mają formalny i praktyczny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Należą do nich między innymi uchwały w sprawie: promowania uczniów zdających egzaminy poprawkowe, zatwierdzenia planów pracy szkoły na kolejny rok szkolny oraz zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Rada opiniuje także kalendarz roku szkolnego wraz z dodatkowymi dniami wolnymi, aneks do arkusza organizacyjnego szkoły oraz przydział stałych prac i zadań dodatkowych dla nauczycieli. Ważnym punktem jest także zaopiniowanie programów nauczania, które nauczyciele proponują do użytku w placówce.

