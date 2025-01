Egzamin ósmoklasisty 2025: Lista lektur i innych utworów, do których można się odwołać

Klasy IV–VI:

Charles Perrault, Kopciuszek ;

Adam Mickiewicz, Powrót taty , Pani Twardowska ;

Bolesław Prus, Katarynka ;

Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce ;

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy ;

Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny ;

legendy polskie: o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;

mit o Orfeuszu i Eurydyce;

przypowieści: o siewcy, o pannach roztropnych.

Klasy VII i VIII:

Jan Kochanowski, treny I i V;

Ignacy Krasicki, Żona modna ;

Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika , wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie , Pan Tadeusz (księgi: III, V, VI, VII, VIII, IX);

Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Terminem ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 (w tym przekazania wyników szkołom) w przypadku uczniów przystępujących do niego zarówno w maju, jak i w czerwcu, jest 4 lipca 2025 roku. Zaświadczenia mają zostać przekazane szkołom do 4 lipca, tego dnia będą one również wydawane zdającym.