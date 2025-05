Matura 2025: Matematyka na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi w rp.pl

Większość zdających to tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych. Jak podaje CKE, jest ich ponad 275 tys. Ogółem do przeprowadzenia egzaminu (w terminie głównym, w Formule 2023 i Formule 2015) CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 622 różnego rodzaju arkusze oraz 117 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym 2025: Jak długo trwa, ile zadań trzeba rozwiązać?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. W arkuszu znajduje się od 27 do 39 zadań (od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych). Łączna liczba punków do zdobycia za część zamkniętą to 25. Tyle samo punków można dostać za rozwiązanie zadań z części otwartej (zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź). Ogółem na maturze z matematyki na poziomie podstawowym można otrzymać 50 punktów.

Wśród zadań zamkniętych mogą znaleźć się: