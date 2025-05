Aby móc otrzymać świadectwo dojrzałości, uczniowie muszą przystąpić do egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego (matematyki, języka polskiego i języka obcego) oraz uzyskać z każdego z nich co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Oprócz tego uczniowie muszą przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka obcego, do egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Z tego obowiązku są zwolnione osoby, które posiadają dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Reklama

Matura z matematyki 2025: Najważniejsze informacje o egzaminie

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest drugim z obowiązkowych egzaminów. Wczoraj uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Matura będzie odbywać się w dwóch wersjach – Formule 2023 i Formule 2015. Do tej pierwszej przystąpi większość uczniów. Maturzyści będą pisać egzamin w swoich szkołach. Rozpocznie się on o godzinie 9:00. Osoby piszące maturę w Formule 2023 będą miały 180 minut na rozwiązanie zadań. W przypadku Formuły 2015 czasu będzie nieco mniej, bo 170 minut.

W Formule 2023 do zdobycia będzie 50 punktów. Oznacza to, że aby zaliczyć egzamin, należy uzyskać co najmniej 15 punktów. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Formuły 2015. Tam do zdobycia jest 46 punktów, co oznacza, że aby uzyskać 30 proc., należy zdobyć co najmniej 14 punktów. Maturzyści mogą w trakcie egzaminu korzystać z linijki, cyrkla, prostego kalkulatora oraz „Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki”.

Jak będą wyglądać zadania na maturze z matematyki 2025?

W arkuszu egzaminacyjnym dotyczącym Formuły 2023 znajdzie się od 27 do 39 zadań. Będą to zadania zamknięte oraz otwarte - tych pierwszych będzie od 20 do 25, zaś drugich od 7 do 14. Łącznie za każdą z tych grup można uzyskać po 25 punktów. Odpowiedzi do zadań zamkniętych należy zaznaczać na karcie odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie zadań otwartych będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2, 3 lub 4 punkty.