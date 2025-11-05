Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany przewiduje zaktualizowany projekt ustawy o prawach uczniowskich?

Kim jest Rzecznik Praw Uczniowskich i jakie będą jego kompetencje?

W jaki sposób projekt ustawy definiuje społeczność szkolną i prawa uczniów?

Jakie korekty wprowadzono po konsultacjach społecznych nad projektem ustawy?

Jak nowe przepisy będą regulować nieusprawiedliwione nieobecności uczniów?

Kiedy i w jakim celu będą tworzone rady szkół zgodnie z nowymi przepisami?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło zaktualizowaną wersję projektu ustawy o zmianie Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dokument, po analizie blisko 700 uwag z konsultacji społecznych i opiniowania, trafił właśnie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. To kolejny krok w stronę stworzenia w polskim systemie edukacji spójnego katalogu praw i obowiązków uczniów oraz nowej instytucji – Rzecznika Praw Uczniowskich.

Nowe prawo – dla uczniów, nie o uczniach

Projekt ustawy ma wprowadzić szereg zmian, które – jak podkreśla MEN – mają wzmocnić pozycję ucznia w społeczności szkolnej i zapewnić realne narzędzia ochrony jego praw. Po raz pierwszy w polskim prawie oświatowym ma się pojawić definicja „społeczności szkolnej”, a także przeniesienie katalogów praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy.