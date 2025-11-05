Aktualizacja: 06.11.2025 01:46 Publikacja: 05.11.2025 19:28
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło zaktualizowaną wersję projektu ustawy o zmianie Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dokument, po analizie blisko 700 uwag z konsultacji społecznych i opiniowania, trafił właśnie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. To kolejny krok w stronę stworzenia w polskim systemie edukacji spójnego katalogu praw i obowiązków uczniów oraz nowej instytucji – Rzecznika Praw Uczniowskich.
Projekt ustawy ma wprowadzić szereg zmian, które – jak podkreśla MEN – mają wzmocnić pozycję ucznia w społeczności szkolnej i zapewnić realne narzędzia ochrony jego praw. Po raz pierwszy w polskim prawie oświatowym ma się pojawić definicja „społeczności szkolnej”, a także przeniesienie katalogów praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy.
W praktyce oznacza to, że dotychczasowe zapisy, rozproszone w statutach szkół i wewnętrznych regulaminach, zostaną ujednolicone w jednym akcie prawnym. Ministerstwo argumentuje, że dzięki temu prawa uczniów będą lepiej chronione, a obowiązki – jasno sprecyzowane i jednakowe w całym kraju.
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest powołanie nowej struktury rzeczników praw uczniowskich na kilku poziomach. Wśród nich znajdą się:
• Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich, działający przy MEN jako wyższe stanowisko w służbie cywilnej,
• 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich, powoływanych przez Krajowego Rzecznika na niewiążący wniosek kuratora oświaty,
• szkolni rzecznicy praw uczniowskich, którymi mają być opiekunowie samorządów uczniowskich, wybierani bezpośrednio przez uczniów.
Ważna zmiana dotyczy niezależności nowych organów. Ministerstwo przyznało Rzecznikowi Krajowemu i rzecznikom wojewódzkim status wyższych stanowisk w służbie cywilnej, co oznacza, że kierownictwo MEN ani kuratoria nie będą mogły wydawać im wiążących poleceń. Jak podkreśla resort, to rozwiązanie ma zapewnić polityczną neutralność i bezstronność w działaniach na rzecz uczniów.
Zaktualizowany projekt różni się w kilku istotnych punktach od pierwotnej wersji. MEN wprowadziło m.in. następujące korekty:
• połączono funkcję szkolnego rzecznika praw uczniowskich z rolą opiekuna samorządu uczniowskiego, aby nie mnożyć stanowisk i zagwarantować, że o wyborze rzecznika zdecydują uczniowie, a nie rada szkoły,
• doprecyzowano katalog praw i obowiązków uczniowskich, w tym kwestie oceniania, usprawiedliwień czy trybu nakładania kar,
• odroczono obowiązek tworzenia rad szkół i placówek o dwa lata – do 1 września 2028 r., by dać czas na ocenę dobrowolnie powołanych rad i analizę ich działania,
• pozbawiono Krajowego Rzecznika kompetencji udziału w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych nauczycieli – to ustępstwo wobec postulatów związków zawodowych,
• zmieniono nazwę „środków oddziaływania wychowawczego” na „działania wychowawcze”, a ich stosowanie wobec uczniów niepełnoletnich ma być uzgadniane z rodzicami,
• zrezygnowano z przyznania nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych, pozostawiając jednak dotychczasowy poziom ochrony prawnej.
Projekt wprowadza także surowsze przepisy dotyczące nieusprawiedliwionych nieobecności. Uczeń będzie mógł zostać uznany za niespełniającego obowiązku szkolnego, jeśli opuści co najmniej 50 proc. zajęć w miesiącu lub 25 proc. w ciągu roku szkolnego bez usprawiedliwienia.
Ten sam próg (25 proc.) ma też decydować o możliwości klasyfikacji ucznia – przekroczenie tej granicy nieusprawiedliwionych nieobecności będzie skutkować brakiem możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności zasady pozostaną bez zmian.
MEN zaznacza, że sposób i termin usprawiedliwiania nadal będą określane przez szkoły, ale powód nieobecności nie może zawierać danych nadmiernych ani wrażliwych.
Projekt przewiduje również obowiązek tworzenia rad szkół i placówek, złożonych z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. Ich celem ma być wspieranie dialogu w społeczności szkolnej. Zgodnie z nowymi zapisami, obowiązek ten zostanie jednak odroczony do 1 września 2028 r.
Jak tłumaczy MEN, ten czas pozwoli sprawdzić w praktyce, jak działają rady powołane dobrowolnie, i ewentualnie wprowadzić korekty przed obowiązkowym wdrożeniem.
Resort edukacji zapowiada, że w najbliższych tygodniach przeprowadzi kolejną ankietę w środowisku szkolnym, by zebrać dodatkowe opinie i uwagi przed rozpoczęciem prac parlamentarnych nad ustawą. W komunikacie opublikowanym przez MEN znalazł się również szczegółowy Raport z konsultacji publicznych i opiniowania, wraz z odpowiedziami na wszystkie zgłoszone propozycje zmian.
