Matura 2025 z języka polskiego: Gdzie będą arkusze CKE i odpowiedzi?

Zdający za maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym mogą maksymalnie uzyskać 60 punktów, w tym 25 punktów za pierwszy arkusz z testami oraz 35 punktów za drugi arkusz z wypracowaniem. Do zdania egzaminu potrzebne jest zdobycie 30 proc., czyli 18 punktów.

W pierwszym arkuszu zawierającym testy maturzyści zmierzyć muszą się zarówno z zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi. Sprawdzane są w nich m.in. umiejętność sporządzenia notatki syntetyzującej oraz wiadomości z zakresu historii i teorii literatury oraz języka.

Drugi arkusz zawiera dwa tematy wypracowań do wyboru. Maturzyści w swojej pracy o minimalnej długości 300 wyrazów muszą odwołać się do lektury obowiązkowej.

Matura 2025: Terminy dodatkowe, wyniki, egzamin poprawkowy

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę 21 maja. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 210 minut. Arkusz zawierać będzie dwa tematy wypracowań do wyboru.

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury z języka polskiego w podstawowym terminie, będą mogły to zrobić w terminie dodatkowym. Jak wynika z harmonogramu przygotowanego przez CKE, matura z języka polskiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się we wtorek 3 czerwca, natomiast na poziomie rozszerzonym – w piątek 13 czerwca. Oba egzaminy rozpoczną się o godz. 9.00.