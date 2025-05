Matura 2025 z języka angielskiego. Co powtórzyć i jakich błędów nie popełniać?

Co ciekawe, zgodnie z wynikami diagnozy, zadania egzaminacyjne w większości idą maturzystom dobrze, najlepiej radzą sobie oni z określaniem głównej myśli czy też kontekstu w słuchanym i czytanym tekście, a także we fragmentach tekstu, poza tym prawidłowo rozpoznają i stosują zwroty stosowane w życiu codziennym i komunikatywnie przekazują wymagane informacje w samodzielnie stworzonym tekście.

Na co zwracać uwagę, by lepiej zdać maturę z języka angielskiego 2025?

Przeprowadzenie diagnozy pozwoliło też egzaminatorom sprawdzającym prace z języka angielskiego na przedstawienie rekomendacji dla zdających, dzięki którym podejście do egzaminu może okazać się łatwiejsze. Przede wszystkim zwracają uwagę na to, by dokładnie czytać polecenia zadań, zwłaszcza otwartych. Aby sobie pomoc i pamiętać o kluczowych wyrazach, które pomogą w rozwiązaniu zadania, warto podkreślać sobie ważne słowa w poleceniu.

W przypadku zadań otwartych, które sprawdzają rozumienie ze słuchu, należy zapoznać się z poleceniem, aby poznać temat nagrania, a następnie przeczytać zadanie, by wiedzieć, na czym się skupić podczas słuchania. Odpowiedzi powinny być precyzyjne i zgodne z tym, co znajdowało się na nagraniu. Kiedy odtwarzanie zostanie zakończone, należy sprawdzić odpowiedzi pod kątem zgodności z poleceniem, a także upewnić się, że odpowiedź jest gramatycznie i logicznie dopasowana do fragmentu przed luką i po niej. Istotne jest też sprawdzenie, czy zapisy nie mają błędów ortograficznych, które mogą wiązać się z utratą punktu za zadanie.

Co ważne, zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu są ułożone zgodnie z kolejnością występowania informacji w nagraniu, o czym również warto pamiętać. Tylko zadania sprawdzające główną myśl czy kontekst tekstu mogą dotyczyć większego fragmentu niż pojedyncze zdanie. Nagrania odtwarzane są dwukrotnie, za drugim razem można więc sprawdzić, czy odpowiedzi są właściwe, lub też uzupełnić luki, które zostały pominięte za pierwszym razem.