Matura 2025: Co można wziąć ze sobą na egzamin, a czego nie wolno?

Matury 2025 rozpoczną się 5 maja o godz. 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Przed zbliżającymi się egzaminami wielu maturzystów zadaje sobie pytanie, czy można wziąć ze sobą takie przedmioty, jak woda, chusteczki czy zegarek oraz jakie przybory pomocnicze są dozwolone. Wytyczne w tej sprawie zostały określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.



Matura 2025: Co maturzyści powinni wziąć ze sobą na egzamin?

Każdy maturzysta, który przystąpi w tym roku do egzaminu dojrzałości, musi pamiętać, by wziąć ze sobą dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Zdający nie mogą posługiwać się długopisami piszącymi w innym kolorze. Na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą przynajmniej dwie sztuki. Przy pomocy długopisu należy wykonywać również rysunki przewidziane w zadaniach. Dokument tożsamości ze zdjęciem będzie potrzebny, by okazać go przed wejściem na egzamin.

Jakie przybory maturzyści powinni przynieść na egzamin?

Dozwolone przybory są zależne od zdawanego egzaminu. Na maturze z matematyki trzeba mieć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty. Kalkulator prosty umożliwia wykonanie takich działań, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych. Linijkę i kalkulator prosty należy mieć ze sobą również na egzaminie z biologii i geografii. Ponadto na maturze z geografii można mieć także lupę.

Na egzamin z fizyki i chemii poza linijką można wziąć kalkulator naukowy. Umożliwia on obliczanie wartości funkcji logarytmicznych, trygonometrycznych i wartości potęg o dowolnym wykładniku.