Matura z matematyki 2025. Najważniejsze informacje o poziomie podstawowym i rozszerzonym

Tegoroczne matury rozpoczynają się w poniedziałek 5 maja o godz. 9:00 egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Większość maturzystów przystąpi do egzaminów w Formule 2023. Według danych CKE w 2025 r. zostanie przeprowadzonych ogółem ok. 1 445 986 egzaminów w części pisemnej. Do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) przystąpi w tym roku ok. 275 400 zdających.

Harmonogram matur 2025: Matematyka

Zgodnie z harmonogramem CKE, egzaminy maturalne z matematyki odbędą się w terminie głównym:

6 maja (wtorek) o godz. 9:00 – poziom podstawowy,

7 maja (środa) o godz. 14:00 – poziom podstawowy, egzamin w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych,

12 maja (poniedziałek) o godz. 9:00 – poziom rozszerzony.

Terminy dodatkowe matur z matematyki ustalono na: