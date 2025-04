Zmiany podczas tegorocznych matur dotyczą m.in. podstawy programowej oraz sprawdzania przez system e-oceniania.

Reklama

Co zmieni się na maturze w 2025 roku?

Prof. Robert Zakrzewski w podcaście „Szkoła na nowo” odniósł się do zmian w egzaminie maturalnym, których mogą spodziewać się tegoroczni maturzyści. Przede wszystkim podkreślił, że egzaminy będą opierać się na wymaganiach z podstawy programowej. Dotychczas arkusze powstawały na podstawie wymagań egzaminacyjnych, w 2025 roku będą natomiast sprawdzać pełnię wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie. Czy to oznacza trudniejszą maturę? Niekoniecznie. Warto bowiem mieć świadomość, że ministra edukacji skróciła zakres w podstawie programowej i arkusze egzaminacyjne będą do tego przystosowane. To oznacza, że matura w 2025 roku może być łatwiejsza, niż się to mogło wydawać.

Po drugie, niektóre arkusze mogą być sprawdzane przez dwie osoby, co może pozwolić na inne, świeże spojrzenie. Dyrektor CKE zaznacza, że ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw podpisana przez prezydenta w grudniu 2024 roku dopuściła do systemu sprawdzania egzaminów maturalnych weryfikatorów, co zostanie wykorzystane w części prac.

Matura z matematyki sprawdzana za pomocą e-oceniania?

To już drugi rok, w którym stopniowo wprowadzany jest do sprawdzania matur system e-oceniania. Aktualnie używa się go w przypadku języka rosyjskiego oraz niemieckiego. Jak poinformował Zakrzewski, trwają prace nad wykorzystaniem e-oceniania przy sprawdzaniu matury z matematyki. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy będzie można z takiego systemu skorzystać już w tym roku.