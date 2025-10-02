Artykuł z 1.09.2025 „Łódzka fabryka dyplomów (…)” zawierała nieprawdziwą informację o udzielaniu korzyści majątkowych dla szefa komisji akredytacyjnej. Śledztwo dotyczy wręczania korzyści majątkowych Dyrektorowi Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Biuro obsługuje administracyjnie Komisję. Dyrektor Biura nie jest szefem Komisji. Szefem Komisji jest jej Przewodniczący.