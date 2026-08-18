Poznaj wydział psychologii WSKZ.
Misją Wydziału Psychologii WSKZ jest kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w nieustannie zmieniającym się otoczeniu społecznym i zawodowym. Jednostka konsekwentnie rozwija nowoczesne kierunki badań i dydaktyki, koncentrując się m.in. na psychologii:
* wychowania i edukacji;
* stresu i traumy;
* relacji człowiek-AI;
* nowych mediów.
O jakości kształcenia świadczy również aktywność naukowa kadry akademickiej. W gronie wykładowców znajdują się doświadczeni badacze oraz praktycy. Do nazwisk zasługujących na szczególną uwagę należą m.in.:
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. WSKZ – autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej, doświadczony szkoleniowiec oraz nauczyciel akademicki;
dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt – ekspertka psychologii zdrowia, prowadząca badania naukowe dotyczące zachowań zdrowotnych, psychologicznych wyznaczników jakości zdrowia i ryzyka chorób cywilizacyjnych;
dr hab. Ludwika Wojciechowska – psycholog od wielu lat prowadząca badania nad rozwojem psychospołecznym człowieka;
dr hab. Adrianna Grabizna – badaczka łącząca zagadnienia psychologii, biologii i filozofii;
dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSKZ – regularnie angażujący się w projekty badawcze, eksperckie i społeczne dotyczące m.in. uzależnień, cyberzagrożeń oraz zdrowia psychicznego.
Wydział Psychologii WSKZ aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz wydarzeń popularyzujących wiedzę psychologiczną. Kadra naukowa regularnie angażuje się również w ogólnopolskie i międzynarodowe inicjatywy naukowe.
Jednym z przykładów jest udział pracowników Wydziału w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2026, podczas którego popularyzują wiedzę psychologiczną i prowadzą spotkania dla mieszkańców regionu. WSKZ organizuje także specjalistyczne warsztaty oraz cykle wykładów poświęconych aktualnym zagadnieniom psychologii, w tym m.in.:
* współczesnemu rozumieniu traumy psychicznej;
* PTSD;
* CPTSD.
Studenci mogą również uczestniczyć w wydarzeniach rozwijających kompetencje interpersonalne i zawodowe oraz korzystać z wiedzy ekspertów reprezentujących różne specjalizacje psychologiczne.
Wydział Psychologii WSKZ aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz partnerami działającymi w obszarze zdrowia psychicznego, edukacji i pomocy społecznej. Dzięki temu studenci mają kontakt z aktualnymi wyzwaniami współczesnej psychologii oraz mogą poznawać różnorodne perspektywy funkcjonowania zawodu.
W gronie partnerów znajdują się m.in.:
* Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
* Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne;
* Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii;
* Wojewódzkie Centrum Psychoterapii w Stroniu Śląskim;
* liczne organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia psychicznego oraz edukacji.
Wydziału Psychologii WSKZ wykracza również poza działalność dydaktyczną. Jednostka prężnie działa w świecie akademickim, a jej aktywność jest doceniana przez partnerów instytucjonalnych. Przykładem jest współpraca ze Stowarzyszeniem Generałów Policji RP, uhonorowana oficjalnym podziękowaniem za wkład w organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym i społecznym.
Wydział Psychologii WSKZ to miejsce, w którym nowoczesne kształcenie łączy się z działalnością naukową, współpracą z uznanymi ekspertami oraz aktywnością na rzecz rozwoju psychologii. Studenci:
* zdobywają wiedzę odpowiadającą współczesnym wyzwaniom;
* uczestniczą w konferencjach, warsztatach i projektach naukowych;
* rozwijają kompetencje potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.
Jeśli chcesz studiować pod okiem doświadczonej kadry, aktywnie rozwijać się w środowisku naukowym i zdobywać kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, sprawdź pełną ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Zobacz, jakie możliwości rozwoju oferuje uczelnia i dołącz do grona przyszłych specjalistów.
Materiał Promocyjny
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas