Co wyróżnia działalność Wydziału Psychologii WSKZ?

Misją Wydziału Psychologii WSKZ jest kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w nieustannie zmieniającym się otoczeniu społecznym i zawodowym. Jednostka konsekwentnie rozwija nowoczesne kierunki badań i dydaktyki, koncentrując się m.in. na psychologii:

* wychowania i edukacji;

* stresu i traumy;

* relacji człowiek-AI;

* nowych mediów.

Kadra Wydziału Psychologii WSKZ – poznaj ekspertów, stojących za sukcesem jednostki

O jakości kształcenia świadczy również aktywność naukowa kadry akademickiej. W gronie wykładowców znajdują się doświadczeni badacze oraz praktycy. Do nazwisk zasługujących na szczególną uwagę należą m.in.:

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. WSKZ – autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej, doświadczony szkoleniowiec oraz nauczyciel akademicki;

dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt – ekspertka psychologii zdrowia, prowadząca badania naukowe dotyczące zachowań zdrowotnych, psychologicznych wyznaczników jakości zdrowia i ryzyka chorób cywilizacyjnych;

dr hab. Ludwika Wojciechowska – psycholog od wielu lat prowadząca badania nad rozwojem psychospołecznym człowieka;

dr hab. Adrianna Grabizna – badaczka łącząca zagadnienia psychologii, biologii i filozofii;

dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSKZ – regularnie angażujący się w projekty badawcze, eksperckie i społeczne dotyczące m.in. uzależnień, cyberzagrożeń oraz zdrowia psychicznego.

Jak WSKZ rozwija działalność naukową Wydziału Psychologii?

Wydział Psychologii WSKZ aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz wydarzeń popularyzujących wiedzę psychologiczną. Kadra naukowa regularnie angażuje się również w ogólnopolskie i międzynarodowe inicjatywy naukowe.

Jednym z przykładów jest udział pracowników Wydziału w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2026, podczas którego popularyzują wiedzę psychologiczną i prowadzą spotkania dla mieszkańców regionu. WSKZ organizuje także specjalistyczne warsztaty oraz cykle wykładów poświęconych aktualnym zagadnieniom psychologii, w tym m.in.:

* współczesnemu rozumieniu traumy psychicznej;

* PTSD;

* CPTSD.

Studenci mogą również uczestniczyć w wydarzeniach rozwijających kompetencje interpersonalne i zawodowe oraz korzystać z wiedzy ekspertów reprezentujących różne specjalizacje psychologiczne.

Partnerstwa, które wzmacniają rozwój Wydziału Psychologii WSKZ

Wydział Psychologii WSKZ aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz partnerami działającymi w obszarze zdrowia psychicznego, edukacji i pomocy społecznej. Dzięki temu studenci mają kontakt z aktualnymi wyzwaniami współczesnej psychologii oraz mogą poznawać różnorodne perspektywy funkcjonowania zawodu.

W gronie partnerów znajdują się m.in.:

* Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

* Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne;

* Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii;

* Wojewódzkie Centrum Psychoterapii w Stroniu Śląskim;

* liczne organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia psychicznego oraz edukacji.

Wydziału Psychologii WSKZ wykracza również poza działalność dydaktyczną. Jednostka prężnie działa w świecie akademickim, a jej aktywność jest doceniana przez partnerów instytucjonalnych. Przykładem jest współpraca ze Stowarzyszeniem Generałów Policji RP, uhonorowana oficjalnym podziękowaniem za wkład w organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym i społecznym.

Wydział Psychologii WSKZ – nowoczesne kształcenie i szerokie możliwości rozwoju

Wydział Psychologii WSKZ to miejsce, w którym nowoczesne kształcenie łączy się z działalnością naukową, współpracą z uznanymi ekspertami oraz aktywnością na rzecz rozwoju psychologii. Studenci:

* zdobywają wiedzę odpowiadającą współczesnym wyzwaniom;

* uczestniczą w konferencjach, warsztatach i projektach naukowych;

* rozwijają kompetencje potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Jeśli chcesz studiować pod okiem doświadczonej kadry, aktywnie rozwijać się w środowisku naukowym i zdobywać kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, sprawdź pełną ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Zobacz, jakie możliwości rozwoju oferuje uczelnia i dołącz do grona przyszłych specjalistów.

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