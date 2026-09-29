W rekrutacji na rok 2025/2026 najwięcej zgłoszeń wpłynęło na psychologię
Jak podaje RMF24, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie opublikowało jeszcze statystyk dotyczących tegorocznego naboru, dlatego poniższe dane odnoszą się do rekrutacji z roku 2025/2026. Wykształcenie wyższe zaczęło wówczas zdobywać 450 715 osób. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie przyjęto 335 368 kandydatów, a na studia drugiego stopnia – 115 347.
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Według danych przywołanych przez RMF24 najpopularniejszym kierunkiem studiów była psychologia, na którą aplikowały 43 562 osoby. Kolejne miejsce zajął kierunek lekarski z wynikiem 30 597 zgłoszeń, przy czym ta liczba nie obejmuje uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dalej znalazły się zarządzanie – 27 368 zgłoszeń, prawo – 26 377 oraz informatyka – 26 248.
Gdzie była największa konkurencja? Okazuje się, że w tym przypadku zestawienie wyglądało inaczej. Na podium znalazła się orientalistyka – japonistyka, gdzie o jedno miejsce rywalizowały 22,2 osoby. Na kierunku lekarsko-dentystycznym było to 18 osób, a na business and management – 17,7. Duża rywalizacja dotyczyła również rekrutacji na data science w biznesie – 16,3 osoby na miejsce oraz reżyseria – 16,1.
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Na pierwszym miejscu wśród uczelni publicznych znalazł się Uniwersytet Warszawski, gdzie wpłynęło 48 749 zgłoszeń. Za nim znalazły się Uniwersytet Jagielloński – 36 808 zgłoszeń, Politechnika Warszawska – 33 363, Politechnika Gdańska – 33 162 i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 30 091. UW prowadził także pod względem liczby przyjętych, których było 9898. Uniwersytet Jagielloński wzbogacił się o 8682 studentów, Uniwersytet Wrocławski – o 6842, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – o 6826, a Uniwersytet Łódzki – o 6699.
Wśród uczelni zawodowych najwięcej osób (2826) przyjęła Akademia Tarnowska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkoły niepubliczne. W zestawieniu dotyczącym studiów stacjonarnych znalazły się Uniwersytet SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia WSB, Uniwersytet VIZJA oraz Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
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