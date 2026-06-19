Ćwierć wieku budowania jakości

Historia Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego rozpoczęła się w 2001 roku. Od początku działalności Uczelnia konsekwentnie stawiała na najwyższą jakość kształcenia, czego potwierdzeniem były kolejne pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i w szkolnictwie wyższym rozwijała się również oferta edukacyjna. Dziś obejmuje ona studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz MBA. Studenci i słuchacze mogą rozwijać kompetencje m.in. w obszarze pedagogiki, psychologii, administracji, zarządzania, marketingu, prawa, bezpieczeństwa czy nowych technologii.

Największą wartością WSKZ od początku byli ludzie. Zarówno osoby podejmujące studia, jak i kadra dydaktyczna, która dziś liczy ponad 1100 wykładowców i praktyków.

Siłą WSKZ jest kadra

Kadra dydaktyczna Uczelni składa się z profesorów, doktorów habilitowanych, ekspertów branżowych oraz praktyków reprezentujących różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Wśród nich znajdują się osoby związane zarówno z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi, takimi jak Harvard czy Oxford, jak i organizacjami oraz instytucjami współtworzącymi współczesny rynek pracy.

Dzięki temu studenci i słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę wynikającą z programów kształcenia, ale również poznają perspektywę osób aktywnie uczestniczących w procesach transformacji technologicznej, społecznej i gospodarczej.

– Uważam, iż zdobyta wiedza pozwala mi znacznie lepiej rozumieć pewne decyzje zarządu czy też samemu lepiej przewidywać zachowania rynku – podkreśla Michał Kozak, absolwent studiów MBA.

Edukacja na nowych zasadach

Przez ostatnie 25 lat zmieniły się nie tylko oczekiwania wobec edukacji, ale również sposób zdobywania wiedzy. Coraz więcej osób łączy naukę z pracą zawodową, prowadzeniem działalności gospodarczej czy obowiązkami rodzinnymi.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od początku łączy akademickie standardy z nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wdrożyła rozwiązania umożliwiające elastyczne zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziś studenci i słuchacze uczą się z dostępem do platformy online, na której znajdują się materiały edukacyjny. Dzięki temu mogą dostosować naukę do własnego harmonogramu i rozwijać kompetencje niezależnie od miejsca zamieszkania czy etapu życia zawodowego.

– Jestem zadowolona z elastyczności wykładów, która pozwoliła mi w każdej chwili usiąść do nauki. Materiały dydaktyczne i wykłady zostały precyzyjnie przygotowane – podkreśla Bożena Bock, absolwentka WSKZ.

Więcej niż Uczelnia

Rola współczesnej uczelni nie kończy się na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Coraz częściej staje się ona miejscem wymiany myśli, dyskusji o kierunkach rozwoju nauki i technologii oraz spotkań ludzi reprezentujących różne środowiska i doświadczenia.

WSKZ od lat organizuje i współorganizuje konferencje naukowe, wykłady mistrzowskie oraz wydarzenia poświęcone najważniejszym wyzwaniom współczesności. To przestrzeń, w której spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, nowych technologii i życia społecznego.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy był TEDxWSKZ „Sky is the… beginning!”. Na jednej scenie wystąpili naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci nowych technologii i popularyzatorzy wiedzy. Tematyka wystąpień obejmowała m.in. sztuczną inteligencję, zdrowie psychiczne, edukację, komunikację oraz kompetencje przyszłości.

– WSKZ to dziś mocny punkt na mapie akademickiej Polski – Uczelnia, która nie tylko kształci, ale także inspiruje, prowokuje do dyskusji i daje możliwość spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki – podkreśla Rektor WSKZ Henryk Fedewicz.

Wykłady mistrzowskie czy konferencje to nie jedyne inicjatywy WSKZ. Uzupełnieniem działalności Uczelni są podcasty eksperckie „To się w głowie nie mieści” oraz „Prawo, które warto usłyszeć”. To kolejny przykład tego, jak zmienia się współczesna edukacja – wiedza coraz częściej wychodzi poza sale wykładowe i towarzyszy odbiorcom w codziennym życiu.

Edukacja to coś więcej niż dyplom czy świadectwo

Przez 25 lat działalności WSKZ rozwijała nie tylko ofertę edukacyjną, ale również inicjatywy o wymiarze społecznym. Przykładem jest przekazanie bezpłatnych indeksów młodym ludziom z trudnych środowisk w ramach kampanii „Kierunek Edukacja”.

– Naszą misją jest nie tylko dydaktyka, ale też rozwój i realne wsparcie społeczne. Dlatego we współpracy z fundacjami przekazujemy bezpłatne indeksy na studia młodym ludziom, którzy potrzebują tej szansy. Chcemy pokazać, że marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli dostanie się właściwe narzędzia – podkreślił Wojciech Kazanecki, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WSKZ rozwija również Centrum Wsparcia Psychologicznego, odpowiadając na rosnące znaczenie zdrowia psychicznego i dobrostanu osób uczących się. To kolejny przykład tego, że współczesna edukacja obejmuje nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i funkcjonowaniu w coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Razem od 25 lat – czas na kolejne rozdziały

Przez ćwierć wieku zmieniały się technologie, sposoby zdobywania wiedzy i wymagania rynku pracy. Nie zmieniła się jednak potrzeba rozwoju. To właśnie ona od 25 lat przyciąga do WSKZ ludzi, którzy chcą zdobywać nowe kompetencje, poszerzać perspektywy i świadomie budować swoją przyszłość.

Dziś Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to nie tylko oferta studiów i programów edukacyjnych. To społeczność studentów, słuchaczy, absolwentów, wykładowców i ekspertów, których połączyło przekonanie, że edukacja nie jest jedynie epizodem, lecz procesem trwającym przez całe życie.

I właśnie ta idea od 25 lat pozostaje fundamentem rozwoju WSKZ.

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