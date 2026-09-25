Programy studiów stają się bardziej elastyczne, rośnie znaczenie praktyki, pracy projektowej i współpracy z pracodawcami. Uczelnie zmieniają także sposób prowadzenia zajęć i sprawdzania wiedzy. Sztuczna inteligencja jest jednym z czynników tej transformacji, ale nie jedynym. Rektorzy wskazują na znaczenie krytycznego myślenia, samodzielności, umiejętności współpracy i gotowości do ciągłego uczenia się.

W dodatku „Rektorzy o swoich uczelniach”, który ukaże się 30 września w „Rzeczpospolitej”, pokazujemy, jak szkoły wyższe odpowiadają na te wyzwania i jak widzą absolwenta najbliższych lat.