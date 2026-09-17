Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest aktualna wycena uczelni Pawła Cz. i jakie formalności blokują jej sprzedaż.

Jak skandal korupcyjny wpłynął na liczbę studentów i kondycję finansową spółki założycielskiej.

Jakie trendy rynkowe i demograficzne mogą przesądzić o przyszłości uczelni oraz całej branży.

Były rektor i założyciel Collegium Humanum Paweł Cz. szuka kupca swojej uczelni. Miał oferować ją za ponad 20 mln zł – ustaliła „Rzeczpospolita”. Zgodę na taką transakcję musi jednak wyrazić prokuratura, która zabezpieczyła cały majątek podejrzanego. – Legalne prowadzenie tego biznesu nie jest tak opłacalne – mówi z przekąsem jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej”.

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Mimo zmiany nazwy uczelni na Varsovia oraz wyboru nowych władz, szkoła nie przyciąga już wielu studentów. Według rozmówców „Rzeczpospolitej” jest ich dziś cztero-, pięciokrotnie mniej niż jeszcze trzy lata temu. Najgłośniejsza afera w szkolnictwie wyższym w Polsce odbiła się na kondycji placówki i zyskach spółki byłego rektora Pawła Cz., która nadal jest założycielem (właścicielem) uczelni.

ok. 3 mln złotych wyniosły przychody społki Pawła Cz. w 2022 roku z tytuł działalności Collegium Humanum

– Kilka tygodni temu Paweł Cz. szukał na rynku nabywcy na swoją uczelnię. A dokładnie na zakup uprawnień do jej prowadzenia. Posiada je spółka jego i jego brata – mówi „Rzeczpospolitej” menedżer związany z sektorem szkolnictwa wyższego.

Chodzi o wpis do ministerialnej ewidencji uczelni niepublicznych, który otrzymała w lipcu 2018 r. spółka Pawła Cz. Figurowała w nim jako Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum. We wpisie pod numerem 383 kryje się informacja o akredytacji dla szkoły na prowadzenie kilku kierunków, m.in. media i prawo. Paweł Cz. miał oferować swoją uczelnię za ponad 20 mln zł, m.in. jednej z wrocławskich placówek niepublicznych o niskiej renomie. Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, w szczycie działalności uprawnienia do prowadzenia Collegium Humanum wyceniano na 170 mln zł.

Spółka Pawła Cz. już nie zarabia milionów

Spółka założycielska i właściciel uczelni zanotowała stratę finansową za ubiegły rok w wysokości ponad 95 tys. zł – wynika ze sprawozdania finansowego Instytutu Studiów Międzynarodowych i Edukacji (w czerwcu ub.r. spółka wyrzuciła z nazwy słowo „Humanum”). W ub.r. osiągnęła przychody netto w wysokości zaledwie 140 tys. zł przy kosztach ponad 231 tys. zł. Z akt sądowych wiemy, że w spółce prowadzono postępowania podatkowe za lata 2021-2023 dotyczące VAT. Ich wyniki spółka może podać dopiero w przyszłym roku, składając sprawozdania finansowe za 2026 r.

W najbardziej lukratywnym okresie – m.in. w 2023 r. – spółka Pawła Cz. osiągnęła zysk netto w wysokości niemal 2,2 mln zł (przy 7,3 mln zł przychodów ze sprzedaży usług). W 2022 r. przychody wyniosły prawie 3 mln zł. W 2024 r. suma bilansowa spółki wyniosła ponad 714 tys. zł, a zysk ponad 58 tys. zł. Od marca 2024 r. uczelnią zarządzał doradca restrukturyzacyjny powołany przez prokuraturę prowadzącą śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum, a jej rektor Paweł Cz. był tymczasowo aresztowany.

Spółka Instytutu Studiów Międzynarodowych i Edukacji wciąż należy do Pawła Cz., byłego już rektora Collegium Humanum oskarżonego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa i przyjmowanie korzyści majątkowych za wystawianie dyplomów na masową skalę idącą w tysiące. W swojej spółce ma 98 udziałów, jego brat Kamil Cz. – 2 udziały.

Sprzedaż uczelni jest możliwa tylko za zgodą prokuratury

Na transakcję sprzedaży uczelni musi wyrazić zgodę Prokuratura Krajowa. Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, taka decyzja jeszcze nie zapadła. Prokuratorskie zabezpieczenia na majątku Pawła Cz. obejmują bowiem zakaz sprzedaży i obciążania nieruchomości, zajęcie udziałów w spółce oraz zajęcie środków na rachunku bankowym.

W czerwcu 2024 r., gdy Paweł Cz. siedział w areszcie i współpracował z prokuraturą, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary w przyszłym wyroku, Collegium Humanum, decyzją prokuratury wszczęło postępowanie restrukturyzacyjne. Zmieniono nazwę na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, powołano nowe władze, w tym rektora mec. Magdalenę Stryję.

„Spółka nie jest właścicielem uczelni, lecz pełni funkcję jej założyciela, na zasadach określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnia i spółka są odrębnymi podmiotami pod względem organizacyjnym, majątkowym i finansowym. Spółka nie prowadzi działalności dydaktycznej uczelni, ani nie zarządza uczelnią. Gospodarka finansowa uczelni pozostaje również poza zakresem działalności spółki” – podkreśla rektor Magdalena Stryja w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”.

Jednak w sprawozdaniu zarządu spółki Pawła Cz. za 2025 r. (jej prezesem od czerwca jest Dorota Daszykowska) można przeczytać, że „Działalność Spółki jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem uczelni niepublicznej, wobec czego podstawowe ryzyka dotyczą zmian w otoczeniu Uczelni prawnym i regulacyjnym odnoszącym się do szkolnictwa wyższego, w tym zasad działania uczelni niepublicznych oraz obowiązków ich założycieli. Ryzyko dla Spółki może również wynikać z pogorszenia sytuacji finansowej, organizacyjnej lub reputacyjnej Uczelni, która pośrednio może wpływać na możliwość realizacji celów Spółki. Z uwagi na fakt, że Spółka nie prowadzi innej działalności operacyjnej, jej sytuacja jest w istotnym stopniu uzależniona od ciągłości i stabilności funkcjonowania Uczelni”.

Mało studentów, koniec studiów MBA

Ilu dokładnie uczelnia ma dziś studentów? Tego się nie dowiemy. „Uczelnia kształci kilka tysięcy studentów. Dane w tym zakresie są przekazywane właściwym organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 nadal trwa, dlatego jej ostateczne wyniki zostaną podsumowane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i potwierdzeniu podjęcia studiów przez przyjęte osoby w raporcie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” – podkreśla rektor w odpowiedzi.

Według jednego z rozmówców „Rzeczpospolitej”, studentów w Varsovii jest dziś ok. 5 tys., w porównaniu do ponad 20 tys. jeszcze kilka lat temu. – Spadek jest więc ogromny – przyznaje nasz informator. Należy jeszcze dodać, że roczne czesne na studiach pierwszego stopnia wynosi 4900 zł.

Na odpływ studentów miały niewątpliwie wpływ także perturbacje, w jakie wpadli studenci Collegium Humanum po tym, jak aresztowano rektora – wprowadzono zarządcę restrukturyzacyjnego i objęto audytem nie tylko finanse, sposób prowadzenia uczelni, ale także studiujących. Wielu z nich nie mogło uzyskać dokumentów z uczelni świadczących o tym, że na niej studiowali.

Mec. Magdalena Stryja przyznaje, że uczelnia „nie prowadzi już studiów podyplomowych MBA”. Były one siłą napędową i finansową w czasach Pawła Cz. Rektor sprzedawał lub dawał dyplomy MBA w zamian za inne przysługi zaufanym klientom, by mogli oni np. zasiadać w nadzorze spółek skarbu państwa lub spółkach samorządowych. Zarzuty za to ma m.in. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia oraz Błażej S., były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Ucieczka do przodu Pawła Cz.

– Paweł Cz. chce za uczelnię bardzo duże pieniądze, nieadekwatne do sytuacji nie tylko samej uczelni, obarczonej wizerunkowo aferą, ale generalnie trudniejszej sytuacji na rynku uczelni niepublicznych, jaka ma miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. I lepiej nie będzie – mówi rozmówca „Rzeczpospolitej” związany ze środowiskiem akademickim. I dodaje: – Wiele podobnych uczelni szuka konsolidacji, szykując się na nadchodzące tąpnięcie. Pierwsze ma być za dwa lata, drugie – za cztery. Jest to związane z demografią i mniejszą liczbą potencjalnych studentów. Uczelnia Pawła Cz. z tak dużym problemem wizerunkowym ma małe szanse, by się utrzymać. Z biznesowego punktu widzenia może być dziś na jej sprzedaż za późno i to z kilku powodów – uważa rozmówca „Rz”.