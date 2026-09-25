Profesura w dyscyplinie psychologii – prof. dr hab. Jan Chodkiewicz

Profesurę belwederską, tj. tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie psychologii nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej roku otrzymał wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego prof. dr hab. Jan Chodkiewicz. Naukowiec jest cenionym psychologiem klinicznym, specjalistą psychoterapii uzależnień oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Profesor jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym „Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu” oraz „Predyktory efektywności terapii mężczyzn uzależnionych od alkoholu”. Jego dorobek obejmuje również ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

Profesura w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie – prof. dr hab. Aleksandra Irena Skrabacz

Tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia otrzymała prof. dr hab. Aleksandra Irena Skrabacz. Dorobek naukowy pani profesor (w tym wieloletnia praca w Wojskowej Akademii Technicznej) jest ściśle związany z tematyką bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa . W centrum jej zainteresowań znajdują się m.in. ochrona ludności, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo oraz przygotowanie instytucji i obywateli do reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Jest autorką i współautorką licznych monografii, artykułów i innych publikacji naukowych poświęconych m.in. ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowemu oraz bezpieczeństwu społecznemu, a także książek „Kapitał społeczny w Bezpieczeństwie Narodowym Polski” czy „Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie. Perspektywa personalna i strukturalna”.

Habilitacja w dyscyplinie stosunki międzynarodowe – dr hab. Grzegorz K. Zając

Niedawne awanse naukowe pracowników Uczelni to jednak nie tylko uzyskanie profesury belwederskiej. 16 czerwca 2026 roku dr Grzegorz K. Zając uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Naukowa Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Najważniejszym osiągnięciem przedstawionym w postępowaniu habilitacyjnym była monografia Safety Regulation in International Aviation Law: Normative Aspects of Safety, wydana w 2025 roku przez Routledge – Taylor & Francis Group. Publikacja poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa lotniczego, regulacjom międzynarodowym i regionalnym oraz mechanizmom wpływającym na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Silna kadra fundamentem akademickiej renomy

Awanse naukowe wykładowców WSKZ przynoszą korzyści wykraczające poza ich osobisty rozwój zawodowy. Wzmacniają silną pozycję akademicką uczelni i jej renomę w świecie nauki oraz świadczą o tym, że studenci uczą się od specjalistów posiadających istotny dorobek w swoich dziedzinach.

Zatrudnianie profesorów i doktorów habilitowanych sprzyja prowadzeniu badań naukowych, publikacjom oraz partnerstwu z innymi ośrodkami akademickimi. Dla kandydatów na studia to wyraźny znak, że oferta edukacyjna opiera się na wiedzy praktyków zaangażowanych w rozwój w swoich dziedzinach. Każde takie osiągnięcie stanowi zarówno triumf pracownika naukowego, jak i sukces uczelni.

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