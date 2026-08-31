– Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują prestiżowe studia Executive Offshore Wind MBA – pierwszy program Executive MBA skierowany do sektora morskiej energetyki wiatrowej. To odpowiedź Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na dynamiczny rozwój tej branży i rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Program realizujemy w Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG wspólnie z University of Applied Sciences Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest. Dzięki tej międzynarodowej współpracy możemy łączyć nasze doświadczenie i potencjał naukowy z wiedzą partnerów od lat kształcących menedżerów i specjalistów dla sektora offshore wind – podkreśla dr hab. Sambor Guze, prof. UMG, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Menedżerowie dla offshore wind

Studia Executive Offshore Wind MBA adresowane są do osób posiadających doświadczenie w firmach przemysłu morskiego i energetyki morskiej, ale także do menedżerów z innych branż, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z offshore wind. Studia prowadzone są w języku angielskim i trwają cztery semestry. Absolwenci otrzymują dyplom studiów podyplomowych MBA UMG oraz międzynarodowy dyplom Executive Master of Business Administration wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, podpisany również przez partnerów zagranicznych. Piąta edycja programu rozpocznie się 23 października 2026 roku, a nabór na studia prowadzony jest do 30 września.

Nowością w ofercie Uczelni są studia Executive Maritime Logistics & Offshore MBA – oparte na pierwszym i jedynym program Executive MBA w Polsce oraz jeden z nielicznych w Europie, łączącym w sobie klasyczne kształcenie menedżerskie z wiedzą z zakresu gospodarki morskiej, logistyki i offshore. Program został przygotowany dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w polskim i międzynarodowym sektorze morskim, offshore, a także branży TSL. Studia te mogą być także pomocne dla marynarzy, którzy planują zakończyć swoją karierę na morzu i przejść do pracy na lądzie.

Program studiów łączy kompetencje uniwersalne – m.in. zarządzanie strategiczne, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i przywództwo – z zagadnieniami charakterystycznymi dla branży TSL i sektora offshore, takimi jak logistyka morska, zarządzanie łańcuchem dostaw czy regulacje prawne.

Tym, co wyróżnia studia Executive Maritime Logistics & Offshore MBA jest organizacja zajęć dostosowana do morskich cykli pracy. W ciągu dwóch lat przewidziano pięć dwutygodniowych i jedną tygodniową sesję, dzięki czemu uczestnicy mogą łączyć naukę z aktywnością zawodową i realizacją kontraktów. Rozpoczęcie pierwszej edycji planowane jest na wiosnę 2027 roku, a rekrutacja ruszy w grudniu 2026 roku.

Bezpieczeństwo inwestycji na morzu

Rozwój energetyki morskiej oznacza także rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią identyfikować oraz minimalizować ryzyko dotyczące inwestycji prowadzonych na morzu. Odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem inwestycji na morzu są studia podyplomowe zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej, realizowane przez Wydział Nawigacyjny UMG. Unikalny w skali kraju program pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń, ich analizy i oceny, a następnie zarządzania i kontroli ryzyka w projektach offshore.

W trakcie studiów ich uczestnicy poznają międzynarodowe standardy i systemy zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Offshore Oil & Gas oraz Offshore Wind Energy. Ważną częścią kształcenia jest nauka na tzw. case studies przypadków oraz warsztaty prowadzone przez wykładowców UMG, a także ekspertów posiadających doświadczenie w branży offshore.

Studia kierowane są przede wszystkim do kadry menedżerskiej i technicznej przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w weekendy na Wydziale Nawigacyjnym UMG. Kolejna edycja planowana jest na wiosnę 2027 roku.

Logistyka w międzynarodowym wydaniu

W ofercie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozostają również kierunki odpowiadające na coraz większe potrzeby szeroko rozumianej branży transportowo-logistycznej odpowiedzią na nie są studia podyplomowe logistyka i transport międzynarodowy, prowadzone przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, które umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych w dynamicznym sektorze TSL.

Program studiów obejmuje m.in. organizacyjne, technologiczne i prawne aspekty działalności transportowej i spedycyjnej, funkcjonowanie systemów transportowych i logistycznych, rozwój przedsiębiorstw TSL, systemy informacyjne, logistykę miejską, ekologistykę, infrastrukturę logistyczną oraz negocjacje handlowe.

Absolwenci studiów podyplomowych logistyka i transport międzynarodowy są przygotowani do pracy na stanowiskach operacyjnych w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach TSL, w administracji publicznej, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele średnio jeden–dwa razy w miesiącu. Jedenasta edycja studiów rozpocznie się w październiku 2026 roku, a rekrutacja na studia prowadzona jest do 15 października.

Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze

Coraz większe znaczenie w gospodarce morskiej, ma cyberbezpieczeństwo. UMG rozwija ofertę również w tym obszarze. Studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo w przemyśle morskim, realizowane przez Wydział Nawigacyjny, obejmują pełne, 40-godzinne szkolenie Certified Ethical Hacker. Absolwent otrzymuje voucher umożliwiający przystąpienie do egzaminu CEH – jednego z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Studia trwają dwa semestry, a uruchomienie kolejnej edycji planowane jest na wiosnę 2027 roku. Rekrutacja na studia planowana jest od grudnia 2026 r.

Obecnie w ramach studiów cyberbezpieczeństwo w przemyśle morskim Uczelnia pracuje nad międzynarodową umową z organizacją ISC2. Dokumentu, który w przyszłości umożliwi prowadzenie dodatkowych szkoleń CISSP – Certified Information Systems Security Professional.

Osobną propozycję przygotowano dla nauczycieli. Studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa dla nauczycieli mają umożliwić zdobycie kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową w zawodzie technik cyberbezpieczeństwa. Program łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa z metodyką nauczania przedmiotów zawodowych.

Studia realizuje Wydział Informatyki UMG w ramach finansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego udział nauczycieli jest bezpłatny. Oferta skierowana jest przede wszystkim do czynnych zawodowo nauczycieli kształcenia zawodowego, w szczególności związanych z informatyką, programowaniem, teleinformatyką i telekomunikacją. Studia potrwają trzy semestry, a ich rozpoczęcie planowane jest na grudzień 2026 roku. Planowany termin zapisów na studia to październik/listopad 2026 r.

Wiedza, która odpowiada na potrzeby rynku

Wspólnym mianownikiem programów podyplomowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest silne powiązanie kształcenia z realnymi potrzebami gospodarki. Uczelnia wykorzystuje doświadczenie ekspertów akademickich i praktyków oraz współpracę międzynarodową, tworząc programy odpowiadające na wyzwania sektorów, które w najbliższych latach będą miały istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Od morskiej energetyki wiatrowej, przez logistykę i zarządzanie ryzykiem, po cyberbezpieczeństwo – oferta pozwala rozwijać kompetencje w obszarach, w których specjalistyczna wiedza, znajomość międzynarodowego otoczenia oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką coraz częściej stają się warunkiem dalszego rozwoju zawodowego.

Materiał przygotowany przez Uniwerystet Morski w Gdyni