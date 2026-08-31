Studia MBA w Szkole Biznesu na Politechnice Śląskiej to bezpośrednia odpowiedź na to wyzwanie – nabywasz najbardziej dochodowe kompetencje przyszłości. To strategiczna inwestycja, która oferuje nie tylko prestiżowy dyplom, sygnowany przez jedną z dziesięciu badawczych uczelni w naszym kraju i jedną z najlepszych biznesowych uczelni w Europie – Nyenrode Business University, posiadającej potrójną koronę akredytacyjną; ale dostęp do najnowszych narzędzi biznesowych i wyjątkowych relacji z ludźmi z tej samej branży, które najłatwiej jest zamieniać na realne kontrakty.

Unikalny profil Transformacja Energetyczna i Cyfrowa

Program MBA na Politechnice Śląskiej wyróżnia synergia wynikająca z pozycji Politechniki Śląskiej jako Uczelni Badawczej i status krajowego lidera w technologiach.

Współczesny menedżer mierzy się nie tylko z problemami dotyczącymi samego biznesu, czy zarządzania czynnikiem ludzkim, ale z umiejętnym wykorzystaniem nowych technologii. Nasz absolwent studiów MBA jest przygotowany na wszelkie wyzwania związane z prowadzeniem nowoczesnego biznesu i wykorzystywaniem usprawnień technologicznych, jak podkreśla Dyrektor Szkoły Biznesu prof. Małgorzata Dobrowolska „każdy lider po ukończeniu studiów jest po prostu naszpikowany nowymi technologiami”, co przekłada się na poprawę każdego obszaru zarządzania i prowadzenia swojej firmy.

Studia obejmują łącznie 700 godzin dydaktycznych zaawansowanej, interdyscyplinarnej wiedzy praktycznej, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach menedżerskich, obecnych w każdym programie MBA: od zarządzania, psychologii, marketingu, ekonomii, prawa, itp., jednakże nowością i przewagą dla naszego programu jest dodatkowo wprowadzona ścieżka specjalizacyjna z obszaru transformacji cyfrowej i energetycznej -od kwestii decentralizacji energetyki po Przemysłowy Internet Rzeczy, Big Data oraz Autonomiczne Roboty.

Wybierając MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa, zyskujesz kompleksowe kompetencje, które realnie przekładają się na Twój awans, lepsze zarobki, prestiżową karierę, ale również wpływają na kształt przeprowadzanej transformacji w naszym kraju. Nasi studenci, zgodnie z pomiarami efektywności stuiów MBA, już po pierwszym semestrze osiągają lepsze wynagrodzenie, uzyskują realne profity dla poprawy swojego zatrudnienia i statusu na rynku pracy.

Międzynarodowy prestiż zwalniający z egzaminu państwowego

Prestiż dyplomu MBA z Politechniki Śląskiej budowany jest na dwóch filarach:

Międzynarodowa ranga i akredytacja: Program powstał w oparciu o standardy światowej akredytacji AMBA i posiada walidację BGA – srebrną odznakę. Absolwenci otrzymują dyplom sygnowany przez Politechnikę Śląską (jedną z 10 Uczelni Badawczych w Polsce) oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych uniwersytetów biznesowych w Europie.

Twarda wartość prawna: Dyplom ten jest natychmiastową korzyścią. Zgodnie z art. 19 ustawy, zwalnia on z obowiązku zdawania państwowego egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To strategiczne ułatwienie, które otwiera drzwi do najwyższych stanowisk.

prof. Małgorzata Dobrowolska Dyrektor Szkoły Biznezu na Politechnice Śląskiej/Kierownik studiów MBA

Praktyka, eksperci i niepowtarzalny networking

Wiedza w Szkole Biznesu Politechniki Śląskiej pochodzi prosto od najlepszych ekspertów. Ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w innowacyjnych formatach learning by doing, takich jak gry menedżerskie, design thinking, executives trening, symulacje zarządcze i case studies.

Do grona wykładowców i prelegentów zapraszani są wybitni eksperci, ministrowie, prezesi kluczowych i największych międzynarodowych koncernów i instytucji. Partnerem strategicznym programu jest globalna korporacja Veolia, odpowiadająca za całą ścieżkę transformacji energetycznej, co gwarantuje dostęp do wiedzy eksperckiej.

Kluczowe są również sesje wyjazdowe, krajowe i zagranczne. Oprócz wizyt studyjnych w topowych firmach krajowych, program obejmuje sesję wyjazdową w kampusie partnerskim Nyenrode Business University i w firmach IT w Holandii, oraz wizytę m.in. w Porcie w Rotterdamie.

W ramach wizyt studyjnych jesteśmy na zajęciach w Gaju Oławskim, w Orlen-Południe, Astor Kraków i w wielu bardzo nowocześnie zarządzanych organizacjach, cechujących się nowoczesnymi technologiami.

Ogromny kapitał stanowi sieć kontaktów i atmosfera panująca u nas na studiach. Studenci zdobywają nowe, wartościowe kontakty, które stanowią jednocześnie nowe możliwości i szanse inwestycyjne. Nie bez powodu jesteśmy okrzyknięci kuźnią prezesów (co potwierdzają twarde dane i statystyki), nasze MBA staje się idealnym środowiskiem, by budować relacje, które procentują przez całe życie zawodowe.

Elastyczność i misja zrównoważonego rozwoju

Program dostosowano do harmonogramu pracujących menedżerów. Studia trwają 2 lata (4 semestry), a zajęcia odbywają się w wygodnej formule weekendowej (soboty i niedziele) oraz hybrydowej (online i stacjonarnie, głównie w Gliwicach). Studia prowadzone są w języku polskim z opcją tłumaczeń.

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów, którzy promują postęp technologiczny i społeczny w prowadzonych przez siebie biznesach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do obecnie prowadzonej rekrutacji.

• Start zajęć: marzec 2027

• Kontakt: mba@polsl.pl

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