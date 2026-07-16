Szkolnictwo wyższe w czasach zmian

Jeszcze kilkanaście lat temu studia kojarzyły się przede wszystkim z codziennymi zajęciami, koniecznością przeprowadzki do dużego miasta oraz sztywnym harmonogramem nauki. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Coraz więcej osób łączy edukację z pracą zawodową, prowadzeniem działalności gospodarczej czy obowiązkami rodzinnymi. W efekcie rośnie znaczenie rozwiązań, które umożliwiają zdobywanie wiedzy w sposób bardziej elastyczny.

Zmiany zachodzące na rynku pracy sprawiają, że konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji staje się standardem. Pracownicy coraz częściej decydują się na rozwijanie nowych kompetencji, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji lub całkowite przebranżowienie. W takich warunkach uczelnie muszą dostosowywać swoją ofertę do potrzeb osób, które nie zawsze mogą uczestniczyć w zajęciach w tradycyjnej formule.

Naturalnym wsparciem procesu dydaktycznego stają się nowoczesne technologie. Platformy edukacyjne, cyfrowe materiały dydaktyczne, konsultacje online czy interaktywne narzędzia do nauki pozwalają studentom korzystać z wiedzy w dogodnym dla nich czasie. Technologia nie zastępuje jednak kadry akademickiej ani merytorycznych podstaw kształcenia – pełni raczej funkcję narzędzia wspierającego proces nauczania.

Akademicka tradycja i nowoczesna forma nauki

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego szkolnictwa wyższego jest połączenie wieloletniej tradycji akademickiej z nowoczesnymi metodami nauczania. Kluczowe znaczenie nadal mają kompetentni wykładowcy, programy studiów oparte na aktualnej wiedzy oraz odpowiednie zaplecze merytoryczne. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają sprawdzone metody i techniki kształcenia na odległość.

Dzięki nim studenci mogą korzystać z materiałów dydaktycznych niezależnie od miejsca zamieszkania. Rozwiązania te zwiększają dostępność edukacji dla osób mieszkających poza dużymi ośrodkami akademickimi, aktywnych zawodowo czy wychowujących dzieci. Elastyczna organizacja nauki pozwala efektywniej łączyć rozwój zawodowy z realizacją celów edukacyjnych.

– Mimo coraz większej elastyczności edukacji niezmiennie ważne pozostają kwestie jakości kształcenia, zgodności działań uczelni z obowiązującymi przepisami oraz zachowania akademickich standardów – mówi Justyna Świder, radca prawny, wykładowczyni akademicka, ekspertka z zakresu prawa oświatowego i samorządowego.

Nowoczesne modele kształcenia wspierają również ideę uczenia się przez całe życie. W świecie, w którym wiedza i kompetencje szybko się dezaktualizują, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji staje się jednym z kluczowych elementów rozwoju zawodowego.

Przykładem instytucji rozwijającej takie rozwiązania jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która od 25 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym. Uczelnia wykorzystuje sprawdzone metody i techniki kształcenia na odległość, zapewniając studentom i słuchaczom całodobowy dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej materiały dydaktyczne. Oferuje studia na różnych poziomach – od studiów licencjackich i inżynierskich po magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz MBA. W proces kształcenia zaangażowanych jest ponad 1100 wykładowców, ekspertów, praktyków i profesorów, w tym osób posiadających doświadczenie zdobyte w renomowanych zagranicznych ośrodkach akademickich.

Jakość i transparentność coraz ważniejsze dla kandydatów

Wraz ze wzrostem dostępności edukacji rośnie także świadomość kandydatów dotycząca jakości oferowanych studiów. Osoby planujące podjęcie nauki coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na kierunek kształcenia, ale również na status prawny uczelni, stosowane procedury jakości oraz zgodność działalności z obowiązującymi regulacjami.

– Dla wielu osób ważna jest dziś możliwość studiowania w nowoczesnej formule, ale bez rezygnacji z akademickich standardów – mówi Kamil, student zarządzania. – Przy wyborze uczelni sprawdzałem nie tylko ofertę, ale też kwestie formalne – akredytację, opinie studentów – dodaje.

Istotne znaczenie mają akredytacje, certyfikaty jakości, obecność w oficjalnych rejestrach oraz transparentność działania. Kandydaci chcą mieć pewność, że wybrana przez nich instytucja funkcjonuje zgodnie z wymaganiami stawianymi przez instytucje publiczne i realizuje proces dydaktyczny według określonych standardów.

– W przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się informacje dotyczące kontroli instytucji edukacyjnych, dlatego świadomość kandydatów w tym zakresie wyraźnie wzrosła – mówi Justyna Świder. – Kandydaci zwracają uwagę nie tylko na ofertę studiów czy wygodę nauki, ale również na formalny status uczelni, posiadane uprawnienia, akredytację oraz transparentność organizacyjną – dodaje.

Rosnąca konkurencja na rynku edukacyjnym sprawia, że uczelnie coraz większą wagę przywiązują do systemów zarządzania jakością, procedur organizacyjnych oraz zgodności z regulacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takie działania wpływają na wiarygodność instytucji oraz budują zaufanie studentów.

W przypadku Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego elementem potwierdzającym standardy organizacyjne jest m.in. Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Uczelnia figuruje również w systemie RAD-on i prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami jakości.

– Dla wielu osób ważne są dziś kwestie związane z takimi zagadnieniami, jak kontrola MEN/MNiSW, kontrola NIK czy dostępność dokumentów formalnych, w tym MEN protokół kontroli – tłumaczy Justyna Świder. – Ma to związek z rosnącą potrzebą weryfikowania jakości kształcenia oraz pojawiającymi się medialnie informacjami o nieprawidłowościach i aferach dotyczących części podmiotów działających na rynku edukacyjnym – dodaje.

Edukacja dopasowana do współczesnych realiów

Współczesny rynek pracy wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również gotowości do ciągłego rozwoju. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z psychologią, pedagogiką, zarządzaniem, administracją czy nowymi technologiami. Są to obszary, które odpowiadają zarówno na aktualne potrzeby gospodarki, jak i na oczekiwania osób planujących rozwój zawodowy.

Studia coraz częściej postrzegane są jako inwestycja w przyszłość, a nie jednorazowy etap edukacji kończący się wraz z uzyskaniem dyplomu. W praktyce oznacza to konieczność tworzenia takich modeli kształcenia, które umożliwiają zdobywanie wiedzy i kompetencji przez całe życie.

– Nowoczesna formuła studiowania powinna iść w parze z odpowiedzialnością organizacyjną, wysokimi standardami dydaktycznymi oraz pełną zgodnością z obowiązującymi przepisami – tłumaczy Justyna Świder. – Eksperci podkreślają, że kandydaci coraz częściej sprawdzają, czy uczelnia posiada akredytację oraz czy funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Wpływ na to mają m.in. pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o nieprawidłowościach, aferach oraz działaniach, takich jak kontrola MEN/MNiSW czy kontrola NIK – dodaje.

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