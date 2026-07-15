Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe regulacje z 2016 r. i wprowadzą szereg rygorystycznych wymogów, którym muszą sprostać stołówki w szkołach i przedszkolach. Celem zmian jest walka z nadwagą i promowanie zdrowszych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. 

Zdrowy talerz w stołówce. Co zmieni się w szkolnym menu?

Rozporządzenie wprowadza bardzo konkretne wytyczne dotyczące komponowania posiłków. Zgodnie z nowymi zasadami, każda porcja obiadowa musi być zbilansowana zgodnie z aktualnymi normami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Kluczowe wymogi dla stołówek:

  • Zbilansowane posiłki – posiłki muszą być komponowane z wykorzystaniem produktów zbożowych lub ziemniaków; warzyw lub owoców; mleka, produktów mlecznych lub napojów roślinnych; mięsa, ryb, jaj, orzechy lub nasiona roślin strączkowych, inne nasiona lub tłuszcze
  • Naturalne składniki - zakaz stosowania gotowych koncentratów spożywczych (z wyłączeniem tych wykonanych w całości z naturalnych produktów). Zupy, sosy i potrawy muszą być przygotowywane od podstaw
  • Ograniczenie potraw smażonych - w tygodniu uczniowie mogą otrzymać maksymalnie dwie porcje potraw smażonych, przy czym do obróbki cieplnej dopuszczalny jest wyłącznie rafinowany olej rzepakowy lub oliwa z oliwek
  • Zdrowe zupy - co najmniej dwa razy w tygodniu zupy muszą być przygotowywane na wywarach warzywnych.

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Ryby, mięso i rośliny strączkowe. Szczegółowe wytyczne

Ponadto zarówno w przypadku żywienia całodziennego, jak samych obiadów szkolnych, dzieciom powinny być podawane:

  • porcja ryby – co najmniej raz w tygodniu
  • rośliny strączkowe - co najmniej raz w tygodniu potrawa przygotowana na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych
  • mięso - co najmniej dwa razy w tygodniu porcja mięsa, przygotowana ze świeżego mięsa
  • warzywa lub owoce w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż udział owoców

Menu musi także uwzględniać alternatywną potrawę roślinną dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych, w szczególności na bazie nasion roślin strączkowych.

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Nowe zasady także w sklepikach szkolnych

Zmiany dotkną także asortymentu sprzedawanego uczniom. Rozporządzenie ściśle określa listę dopuszczonych produktów. Na półkach znajdą się m.in.:

  • pieczywo, w tym bezglutenowe
  • kanapki, sałatki i surówki
  • świeże owoce i warzywa
  • suszone warzywa i owoce bez dodatku cukrów i substancji słodzących
  • soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne
  • produkty mleczne (np. jogurty, kefiry, sery) o ograniczonej zawartości cukru (do 10 g na 100 g produktu) i tłuszczu (do 10 g na 100 g produktu).
  • gorzka czekolada (min. 70% kakao) oraz bezcukrowe gumy do żucia
  • woda mineralna oraz napoje przygotowywane na miejscu z zawartością cukru nie przekraczającą 5 g w 250 ml i inne napoje bez dodatku cukrów