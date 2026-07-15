Od września jedzenie w szkolnych stołówkach radykalnie się zmieni. Co musi się znaleźć w menu?
Nowe przepisy zastąpią dotychczasowe regulacje z 2016 r. i wprowadzą szereg rygorystycznych wymogów, którym muszą sprostać stołówki w szkołach i przedszkolach. Celem zmian jest walka z nadwagą i promowanie zdrowszych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
Rozporządzenie wprowadza bardzo konkretne wytyczne dotyczące komponowania posiłków. Zgodnie z nowymi zasadami, każda porcja obiadowa musi być zbilansowana zgodnie z aktualnymi normami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB.
Kluczowe wymogi dla stołówek:
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Ponadto zarówno w przypadku żywienia całodziennego, jak samych obiadów szkolnych, dzieciom powinny być podawane:
Menu musi także uwzględniać alternatywną potrawę roślinną dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych, w szczególności na bazie nasion roślin strączkowych.
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Zmiany dotkną także asortymentu sprzedawanego uczniom. Rozporządzenie ściśle określa listę dopuszczonych produktów. Na półkach znajdą się m.in.:
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