Na obu tych kierunkach próg punktowy jest taki sam jak w ubiegłym roku w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Reklama Reklama

Tyle punktów trzeba mieć, aby dostać się na medycynę w Białymstoku

Według pierwszej listy rankingowej opublikowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, aby dostać się na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, trzeba było zdobyć minimum 171 punktów na 200 możliwych.

Na maksymalnie 200 punktów możliwych do zdobycia w rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku składają się wyniki matury z dwóch spośród czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru: biologii, chemii, fizyki i matematyki. 1 punktowi rankingowemu odpowiada 1 proc. z egzaminu dojrzałości. Należy jednak pamiętać o tym, że każda z uczelni ustala własny przelicznik punktów maturalnych na punkty rankingowe, który szczegółowo opisuje w zasadach rekrutacji na swojej stronie internetowej.

Na pierwszej liście rankingowej białostockiej uczelni na kierunku lekarskim znalazło się 419 kandydatów, natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym – 122 kandydatów.

– 13-15 lipca to czas, kiedy kandydaci z pierwszej listy mogą składać dokumenty – wyjaśniła Hanna Sarosiek z Biura Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, cytowana przez Rynek Zdrowia.

Kolejne listy rankingowe na medycynę już wkrótce

Kolejną listę rankingową białostocka uczelnia opublikuje w czwartek 16 lipca.

Oznacza to, że wartość 171 punktów nie jest ostateczna, ponieważ każda uczelnia w trakcie rekrutacji ogłasza przynajmniej kilka list rankingowych. W 2025 r. na pierwszej liście rankingowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku próg punktowy wynosił 171 punktów, natomiast na ostatniej 156 punktów.

Kolejne listy rankingowe publikowane przez uczelnie to efekt tego, że wielu kandydatów ubiega się jednocześnie o miejsce na przynajmniej kilku uczelniach. Największy wybór mają oczywiście osoby z najwyższymi wynikami. Te, które zdały maturę słabiej, wyboru tego często nie mają i idą tam, gdzie się dostaną.

– U nas to nawet 10 list rankingowych. Pewne mogą być te osoby, które miały 100 proc. na maturze z chemii i biologii – powiedziała Agata Pustułka, rzeczniczka prasowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowana przez Rynek Zdrowia.

Matura 2026: Do tylu egzaminów trzeba było przystąpić obowiązkowo

W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego nowożytnego), a także do czterech egzaminów pisemnych, w tym trzech na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz jednego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur opublikowane zostały w tym roku w środę 8 lipca.