Uniwersytet Medyczny w Białymstoku opublikował pierwszą listę rankingową na medycynę
Na obu tych kierunkach próg punktowy jest taki sam jak w ubiegłym roku w momencie rozpoczęcia rekrutacji.
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Według pierwszej listy rankingowej opublikowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, aby dostać się na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, trzeba było zdobyć minimum 171 punktów na 200 możliwych.
Na maksymalnie 200 punktów możliwych do zdobycia w rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku składają się wyniki matury z dwóch spośród czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym do wyboru: biologii, chemii, fizyki i matematyki. 1 punktowi rankingowemu odpowiada 1 proc. z egzaminu dojrzałości. Należy jednak pamiętać o tym, że każda z uczelni ustala własny przelicznik punktów maturalnych na punkty rankingowe, który szczegółowo opisuje w zasadach rekrutacji na swojej stronie internetowej.
Na pierwszej liście rankingowej białostockiej uczelni na kierunku lekarskim znalazło się 419 kandydatów, natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym – 122 kandydatów.
– 13-15 lipca to czas, kiedy kandydaci z pierwszej listy mogą składać dokumenty – wyjaśniła Hanna Sarosiek z Biura Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, cytowana przez Rynek Zdrowia.
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Kolejną listę rankingową białostocka uczelnia opublikuje w czwartek 16 lipca.
Oznacza to, że wartość 171 punktów nie jest ostateczna, ponieważ każda uczelnia w trakcie rekrutacji ogłasza przynajmniej kilka list rankingowych. W 2025 r. na pierwszej liście rankingowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku próg punktowy wynosił 171 punktów, natomiast na ostatniej 156 punktów.
Kolejne listy rankingowe publikowane przez uczelnie to efekt tego, że wielu kandydatów ubiega się jednocześnie o miejsce na przynajmniej kilku uczelniach. Największy wybór mają oczywiście osoby z najwyższymi wynikami. Te, które zdały maturę słabiej, wyboru tego często nie mają i idą tam, gdzie się dostaną.
– U nas to nawet 10 list rankingowych. Pewne mogą być te osoby, które miały 100 proc. na maturze z chemii i biologii – powiedziała Agata Pustułka, rzeczniczka prasowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowana przez Rynek Zdrowia.
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W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego nowożytnego), a także do czterech egzaminów pisemnych, w tym trzech na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz jednego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Wyniki matur opublikowane zostały w tym roku w środę 8 lipca.
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