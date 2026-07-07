Jeżeli maturzysta nie uzyskał wymaganej liczby punktów z danego przedmiotu lub spodziewał się lepszego wyniku egzaminu dojrzałości, może się od niego odwołać. Możliwy jest także wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Reklama Reklama

Wyniki matur 2026. Ogłoszenie 8 lipca

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur pisemnych w środę 8 lipca 2026 r. Zostaną one opublikowane w systemie informatycznym ZIU. O godz. 8.30 każda osoba zdająca będzie mogła je sprawdzić. Tego dnia szkoły będą mogły wydać absolwentom świadectwa dojrzałości, aneksy oraz szczegółowe informacje o wynikach egzaminów.

Osoba zdająca po zalogowaniu się w systemie ZIU (ziu.gov.pl) może sprawdzić zarówno swój wynik ogólny z danego przedmiotu, jak i wyniki za poszczególne zadania. Login oraz hasło do logowania w ZIU przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której przystępował on do egzaminu maturalnego. Do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Aby zdać maturę w 2026 r., trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych i ustnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego (na poziomie podstawowym) oraz przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jak odwołać się od wyniku matury 2026? Oto wskazówki

W przypadku, gdy maturzysta ma wątpliwości co do wyniku egzaminu, ma prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej. Sposób postępowania jest dokładnie opisany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej osobiście lub drogą elektroniczną. Musi on wyznaczyć termin wglądu w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Jeśli zgłaszający ma zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu. Weryfikacja sumy punktów powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni, a dyrektor OKE ma 14 dni od otrzymania wniosku na pisemne poinformowanie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego skutku, kolejnym krokiem może być odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Należy to zrobić za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie rozwiązań zadań otwartych i musi być merytorycznie uzasadnione. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma na rozpatrzenie odwołania 21 dni od przekazania go przez dyrektora OKE. Decyzja kolegium jest ostateczna.

Terminy egzaminów poprawkowych 2026. Kto może do nich przystąpić?

Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą go ponownie zdawać w sesji poprawkowej.

W 2026 r. egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24 sierpnia i 25 sierpnia. Część pisemna odbędzie się w poniedziałek 24 sierpnia o godz. 9, a część ustna we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, należy złożyć pisemne oświadczenie u dyrektora szkoły najpóźniej do 15 lipca 2026 r. Wyniki zostaną ogłoszone 11 września 2026 r.