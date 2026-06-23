Zwycięzcami tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy zostały dwie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tuż za nimi uplasowała się obchodząca w tym roku swoje 200-lecie Politechnika Warszawska, zaś najlepszą uczelnią niepubliczną po raz kolejny okazała się Akademia Leona Koźmińskiego. Ranking wskazał także najlepszą uczelnię zawodową – Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Koszalinie.

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Perspektywy 2026: zwyciężyły UJ i UW

– Nasz Ranking skierowany jest głównie do maturzystów – stwierdził Waldemar Siwiński, kierownik Rankingu i twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Celem Rankingu Perspektywy jest m.in. wsparcie przyszłych studentów w wyborze uczelni.

– To swoisty „kompas”, który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji. Ale na wyniki Rankingu czeka też środowisko akademickie. Dzięki swojej cykliczności, spójności metodologicznej i zdolności do ewolucji Ranking Szkół Wyższych Perspektywy stał się „lustrem”, w którym co roku „przeglądają się” również polskie uczelnie akademickie i zawodowe. To dla nich podpowiedź, co idzie dobrze i jest powodem do dumy, a co być może należałoby zmienić lub poprawić – mówił Siwiński.

Ranking publikowany jest co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Przygotowuje go Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. W skład Kapituły wchodzą reprezentanci środowiska akademickiego (Polska Komisja Akredytacyjna, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), instytucji wspierających innowacyjność (Urząd Patentowy RP, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy), rynku pracy (Związek Banków Polskich) oraz wydawnictwa Elsevier. Ranking publikowany jest od 2000 roku.

„Dzięki rankingowi każdy maturzysta – zarówno ten mierzący w prestiż metropolii, jak i szukający praktycznego i jakościowego kształcenia w uczelni lokalnej – uzyskuje dostęp do narzędzia ułatwiającego mu przemyślany i oparty na faktach wybór dalszej ścieżki kształcenia” – czytamy na stronie Rankingu.

Podstawą do decyzji rankingowych są zewnętrzne dane, takie jak Ogólnopolski System ELA (Ekonomiczne Losy Studentów), który pokazuje, jak absolwenci różnych uczelni zarabiają i jak szybko znajdują pracę po studiach.

„Kapituła analizuje nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rzeczywistą liczbę publikacji naukowych, jakość czasopism, w których publikują profesorowie oraz wskaźnik cytowań, ale też innowacyjność, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie. To sprawia, że ocena poziomu nauki na uczelni jest maksymalnie obiektywna” – czytamy.

Perspektywy 2026 to także Ranking Kierunków Studiów

Na Ranking składają się w sumie trzy zestawienia, mające wzajemnie się uzupełniać:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Zawodowych – obejmujący uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące na poziomie magisterskim;

Ranking Kierunków Studiów – obejmujący w tym roku 76 głównych kierunków lub grup kierunków studiów w uczelniach akademickich (nowością jest elektroradiologia).

Jak czytamy na stronie Rankingu, szczególnie ciekawe dla maturzystów jest to ostatnie zestawienie, pomagające im spersonalizować swój wybór i dalszą ścieżkę kształcenia.

76 kierunków oceniono w ramach RKS 2026. Najwięcej najlepszych kierunków prowadzą UW (17) i UJ (15).

W tym roku ocenie poddano 76 kierunków studiów. Nowością wśród nich okazał się kierunek elektroradiologia – tu najlepszy okazał się Warszawski Uniwersytet Medyczny. Najlepsze kierunki studiów w Polsce prowadziły m.in. UW (17), UJ (15).

Prawo najlepsze w Krakowie. Gdzie są najlepsze kierunki studiów?

Po raz kolejny najlepszym wydziałem do nauki prawa w Polsce okazał się WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. UJ przoduje w tym roku także m.in. w filozofii, pielęgniarstwie, biologii, chemii, fizyce czy też kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Z kolei Uniwersytet Warszawski może pochwalić się pierwszym miejscem w historii, administracji, dziennikarstwie, matematyce czy informatyce (studiach magisterskich).

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przoduje m.in. w filologiach – obcych, angielskiej i polskiej – oraz pedagogice i pedagogice specjalnej. Warszawska SGGW prowadzi z kolei najlepszą dietetykę, ogrodnictwo, weterynarię i zootechnikę, za to najlepsze kierunki rolnicze i leśne studiować można w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Najlepszą teologią poszczycić może się lubelski KUL. Krakowska AGH prowadzi z kolei najlepsze: elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, fizykę techniczną, inżynierię biomedyczną, mechatronikę czy też mechanikę i budowę maszyn. W kierunkach technicznych przoduje także Politechnika Warszawska – m.in. w transporcie, informatyce, energetyce oraz lotnictwie i kosmonautyce.