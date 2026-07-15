Okazuje się, że konkurencja jest ogromna, a na jedno miejsce przypada nawet kilkudziesięciu chętnych. Pomorski Uniwersytet Medyczny odnotował w tegorocznej rekrutacji rekordową liczbę 16 666 kandydatów, czyli dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej osób chce studiować medycynę oraz stomatologię.

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Progi punktowe na medycynę w Szczecinie

W Szczecinie na kierunek lekarski zgłosiło się 5 202 kandydatów, tymczasem limit miejsc wynosi 255. W przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego 2 553 osoby ubiegają się o jedno z 71 miejsc. Po opublikowaniu pierwszej listy rankingowej próg przyjęcia na oba kierunki wyniósł 175 punktów.

Sporo osób zgłosiło się również na inne kierunki medyczne. Jak informuje Rynek Zdrowia, o miejsce na kierunku analityka medyczna ubiega się 538 osób, farmacją jest zainteresowanych 479 osób, a biotechnologią medyczną 366 osób. Sporo kandydatów jest również na fizjoterapię – 1301 osób, pielęgniarstwo – 678 osób oraz psychologię – 901 osób.

Ponad 24 tys. aplikacji w Łodzi

Na Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgłosiło się łącznie ponad 24 tys. osób. Na kierunek lekarski złożono 6 854 aplikacje, co oznacza, że o jedno miejsce ubiega się 14 kandydatów. Stomatologię wybrało 2 909 osób, czyli przypada około 24 kandydatów na miejsce.

Pierwszy próg punktowy na medycynę wyniósł 334 punkty na 400 możliwych, a na stomatologię – 326 punktów. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wszystkich aplikacji wzrosła o 20,6 proc. Dużym zainteresowaniem cieszą się również analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka, biotechnologia, farmacja i ratownictwo medyczne.

Progi punktowe mogą jeszcze spaść

Opublikowane wyniki nie są ostateczne. Zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć rozpoczęcia studiów oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Jeżeli część z nich wybierze inną uczelnię, zwolnione miejsca trafią do kolejnych osób z list rankingowych, a progi punktowe mogą się obniżać.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapowiedział kolejną listę na 21 lipca, natomiast PUM opublikuje ją 24 lipca. Następne uczelnie medyczne również przygotowują się do ogłoszenia pierwszych wyników rekrutacji. 15 lipca pojawią się listy rankingowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.