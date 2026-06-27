„Właśnie zakończyliśmy egzaminy wstępne na studia I stopnia i rejestrację na studia II stopnia. W sumie zgłosiło się do nas ponad 1300 osób.” – poinformował Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Uczelnia podkreśliła, że to ogromny sukces: na studia zgłosiło się bowiem ponad 200 osób więcej niż w zeszłym roku.

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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z rekordową rekrutacją

„Nasi studenci kształcą się na dziesięciu wydziałach w Warszawie oraz w filii UMFC w Białymstoku.” – czytamy w komunikacie UMFC.

Przyszli studenci uczelni będą mogli kształcić się na kierunkach, takich jak: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, jazz i muzyka estradowa, a także reżyseria dźwięku.

„Pod okiem najlepszych pedagogów studenci mogą nie tylko uczyć się, ale i występować na scenie, bowiem jako Uczelnia organizujemy około 100 koncertów rocznie.” – czytamy.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: najstarsza uczelnia muzyczna w Polsce

Uczelnia oferuje studia I i II stopnia, studia podyplomowe, staże artystyczne i kursy mistrzowskie, a także Szkołę Doktorską.

– Ma ona już 215 lat i jest najstarszą uczelnią muzyczną w Polsce, swoją tradycję wywodzi ze Szkoły Głównej Muzyki założonej w 1810 r. przez Józefa Elsnera i Wojciecha Bogusławskiego. Pierwszym nauczycielem Chopina był oczywiście Wojciech Żywny, ale później to Józef Elsner uczył go harmonii, kontrapunktu, orkiestracji. Kiedyś prof. Jerzy Artysz powiedział, że największym osiągnięciem tej szkoły i ówczesnych pedagogów było zdefiniowanie geniuszu Chopina i wyposażenie go we wszelkie niezbędne kompetencje. Faktycznie, Chopin wyjechał z Polski na emigrację świetnie wykształcony, co w połączeniu z jego talentem dało taki rezultat, jaki dało – mówił o uczelni w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Strahl, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Z roku na rok Uczelnia pobija rekord zgłoszeń: w 2025 roku było to 1075 osób, z których, jak mówił Strahl, przyjęto 379. Rektor mówił również o najbardziej obleganych kierunkach na UMFC.

– Wydział instrumentalny, startuje tu ponad połowa kandydatów. W sumie mamy dziesięć wydziałów. Poza instrumentalistyką jest też wydział wokalny, reżyserii dźwięku, edukacji, muzyki kościelnej, dyrygentury operowej i symfonicznej, wydział kompozycji i teorii, jazzu, rozwija się prężnie kierunek muzyki dawnej oraz kameralistyki fortepianowej i smyczkowej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 150 osób studiuje też w naszej filii w Białymstoku, gdzie znajduje się wydział instrumentalno-pedagogiczny – mówił.