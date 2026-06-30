Obejmując funkcję prodziekana odpowiedzialnego za kształcenie lekarzy dentystów, wnosi Pan do polskiej edukacji doświadczenie zdobyte w Belgii i Stanach Zjednoczonych. Czego polska stomatologia może nauczyć się od zagranicznych ośrodków akademickich?

Dr hab. Rafał Olszewski: Przede wszystkim sposobu myślenia o edukacji i nauce. W czasie pracy w Belgii i podczas pobytów naukowych w Stanach Zjednoczonych przekonałem się, że rozwój medycyny nie zależy wyłącznie od wielkości budżetu czy liczby nowoczesnych urządzeń. Kluczowe znaczenie mają dobrze postawione pytania badawcze, otwartość na współpracę i umiejętność łączenia kompetencji z różnych dziedzin.

Współczesna stomatologia przestaje być odrębną specjalnością skupioną wyłącznie na leczeniu zębów. Staje się integralną częścią medycyny, profilaktyki zdrowotnej i działań poprawiających jakość życia pacjentów. To wymaga nowego podejścia do kształcenia przyszłych lekarzy dentystów.

Jakie kompetencje powinien posiadać lekarz dentysta XXI wieku?

Dzisiejszy lekarz dentysta musi łączyć trzy obszary kompetencji. Po pierwsze – doskonałą wiedzę medyczną i praktyczne umiejętności kliniczne. Po drugie – zdolność korzystania z nowoczesnych technologii, w tym narzędzi cyfrowych i systemów opartych na sztucznej inteligencji. Trzeci obszar to kompetencje komunikacyjne i społeczne.

Coraz częściej podkreślamy, że leczenie nie rozpoczyna się od wykonania procedury, lecz od rozmowy z pacjentem. Nawet najbardziej zaawansowana technologia nie zastąpi zaufania, empatii i umiejętności budowania relacji. To właśnie te kompetencje decydują często o skuteczności terapii.

Wielokrotnie podkreślał Pan, że nauka nie zaczyna się od budynku, ale od pytania. Co to oznacza w praktyce?

To doświadczenie wyniosłem między innymi z pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Belgii stworzyłem laboratorium badawcze, które nie opierało się wyłącznie na kosztownej infrastrukturze. Fundamentem były pomysł, współpraca i właściwie sformułowane problemy badawcze. Najważniejsze innowacje coraz częściej powstają na styku różnych dziedzin. Współczesny naukowiec nie powinien zamykać się w granicach jednej specjalizacji. To właśnie współpraca interdyscyplinarna tworzy przestrzeń dla prawdziwych przełomów.

Jaką rolę w kształceniu przyszłych dentystów będą odgrywały nowe technologie?

Bardzo dużą, ale nie wyłączną. Na Uczelni Łazarskiego planujemy wykorzystanie nowoczesnych symulatorów stomatologicznych, które pozwalają studentom ćwiczyć procedury w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej pracy klinicznej. To rozwiązania wykorzystujące realistyczne modele anatomiczne, obrazowanie 3D, czujniki ruchu oraz systemy analizujące precyzję wykonywanych zabiegów. Dzięki temu studenci mogą zdobywać doświadczenie w bezpiecznym środowisku jeszcze przed rozpoczęciem pracy z pacjentami. Jednocześnie jestem przekonany, że technologia nie zastąpi klasycznej edukacji medycznej. Dostępne dane z piśmiennictwa wskazują, że najwyższą skuteczność w procesie kształcenia zapewnia zastosowanie zintegrowanego podejścia dydaktycznego, łączącego symulację medyczną, praktykę kliniczną, współpracę interdyscyplinarną oraz bezpośredni kontakt z pacjentem.

Czy sztuczna inteligencja zmieni zawód lekarza dentysty?

Już go zmienia. Sztuczna inteligencja wspiera diagnostykę obrazową, planowanie leczenia czy analizę danych medycznych. Jednak nie oznacza to zastąpienia lekarza przez algorytmy.

Rolą lekarza pozostanie interpretacja wyników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji i prowadzenie pacjenta przez proces leczenia. W przyszłości przewagę będą mieli ci specjaliści, którzy nauczą się efektywnie wykorzystywać technologie oraz będą sprawnie używać kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

W Pana wypowiedziach często pojawia się pojęcie ‘opieka stomatologiczna ukierunkowana na pacjenta’. Co ono oznacza?

Oznacza uznanie, że pacjent nie jest wyłącznie przypadkiem medycznym. Bardzo często trafia do gabinetu z lękiem, wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami czy niepewnością dotyczącą leczenia. Zadaniem lekarza jest nie tylko postawienie diagnozy, ale również stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

Badania i doświadczenia wielu systemów ochrony zdrowia pokazują, że znacząca część nieporozumień między lekarzem a pacjentem nie wynika z błędów medycznych, ale z problemów komunikacyjnych. Dlatego komunikacja powinna być traktowana jako pełnoprawna kompetencja medyczna.

Czy współczesny dentysta powinien być bardziej partnerem niż autorytetem dla pacjenta?

Uważam, że powinien być przede wszystkim przewodnikiem. Pacjenci mają dziś dostęp do ogromnej ilości informacji, ale często potrzebują pomocy w ich interpretacji. Zadaniem lekarza jest przedstawienie możliwości terapeutycznych, wyjaśnienie ryzyka i korzyści oraz wspólne podjęcie świadomej decyzji. Relacja oparta na partnerstwie i zaufaniu zwiększa skuteczność leczenia, poprawia współpracę i buduje odpowiedzialność pacjenta za własne zdrowie.

Uczelnia Łazarskiego jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uruchamia pięcioletnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jakie cele przyświecały uczelni przy podjęciu tej decyzji?

Uruchomienie pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko wykwalifikowanych lekarzy dentystów. Jednocześnie jest to naturalna kontynuacja wieloletniego doświadczenia Uczelni Łazarskiego w kształceniu lekarzy.

Sukces tego modelu edukacji potwierdzają między innymi bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na Lekarskim Egzaminie Końcowym. To pokazuje, że konsekwentnie budowany system kształcenia, oparty na wysokich standardach akademickich i praktycznym przygotowaniu zawodowym, przynosi wymierne efekty. Ważnym potwierdzeniem jakości kształcenia jest również pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Co istotne, decyzja o uruchomieniu kierunku lekarsko-dentystycznego została od początku powiązana z ambitnym programem inwestycyjnym. Uczelnia zakupiła siedmiokondygnacyjny budynek przy ulicy Jutrzenki w Warszawie, który zostanie zaadaptowany na potrzeby nowoczesnego centrum symulacji medycznych Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Duży nacisk kładziemy na indywidualne podejście do studenta, komfort studiowania oraz budowanie przyjaznej, partnerskiej atmosfery. Uważamy, że wysokiej jakości edukacja medyczna wymaga nie tylko doskonałej infrastruktury i wybitnej kadry, ale również środowiska sprzyjającego rozwojowi, otwartej komunikacji i wzajemnemu szacunkowi. Chcemy, aby nasi studenci czuli się częścią wspólnoty akademickiej, która wspiera ich rozwój zawodowy i osobisty.

Jak wyobraża sobie Pan stomatologię za 20 lat?

Będzie to dziedzina jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie niż obecnie. Powszechne staną się rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, medycynie cyfrowej i personalizacji leczenia. Jednocześnie jestem przekonany, że najważniejsze cechy dobrego lekarza pozostaną niezmienne. Przyszły lekarz dentysta będzie musiał doskonale rozumieć nowe technologie, ale przede wszystkim pozostanie lekarzem – człowiekiem zdolnym do empatii, komunikacji i ponoszenia odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka. To właśnie połączenie wiedzy, technologii i humanizmu będzie definiowało najlepszych specjalistów przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Dr hab. Rafał Olszewski jest absolwentem belgijskiego systemu kształcenia, w którym droga do specjalizacji z chirurgii stomatologicznej wymaga ukończenia zarówno studiów na kierunku lekarsko-dentystycznych, jak i medycznym. Stopień doktora uzyskał w 2008 roku w Belgii, natomiast habilitację w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. W 2019 roku został mianowany profesorem klinicznym w Belgii, a obecnie, po pozytywnej decyzji Rady Doskonałości Naukowej, oczekuje na nadanie tytułu profesora.

Swoje doświadczenie zawodowe budował w Université catholique de Louvain oraz Cliniques universitaires Saint-Luc w Brukseli. Doświadczenia naukowe zdobywał także w ośrodkach akademickich Stanów Zjednoczonych, w tym w laboratorium radiologii Brigham and Women’s Hospital – szpitalu klinicznym Uniwersytetu Harvarda.

Uczelnia Łazarskiego to jedna z najwyżej ocenianych niepublicznych uczelni akademickich w Polsce, działająca nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2016 roku uczelnia prężnie prowadzi Wydział Medyczny, z sukcesem kształcąc nowe pokolenia lekarzy. W 2025 roku otwarto kierunek psychologia kliniczna, z dwoma specjalizacjami - psychologia kliniczna i psychoterapia dorosłych oraz psychologia kliniczna i psychoterapia dzieci i młodzieży, który spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród kandydatów. Kierunek lekarsko-dentystyczny jest więc kolejnym naturalnym etapem rozwoju Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

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