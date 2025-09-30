Rozwój kompetencji miękkich – inwestycja w przyszłość studentów

Aktualizacja: 01.10.2025 06:45 Publikacja: 30.09.2025 00:00
Osobiście nie lubię określenia „kompetencje miękkie” – przyznaje prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zdaniem to sformułowanie brzmi jak coś kruchego i niepewnego, podczas gdy w praktyce wymaga hartu ducha i charyzmy.
– Aby rozwijać i z powodzeniem stosować np. umiejętność budowania relacji, zjednywania ludzi czy dbania o dobrostan zespołu, trzeba być człowiekiem z zasadami, odpornym i zdolnym do przywództwa – podkreśla. Jak dodaje, te zdolności są dziś koniecznością w każdej profesji. – Jest sztuką być przywódcą, który ponad władzę, wpływy i manipulację ceni dobro pracownika, jest wyzwaniem komunikować się z tysiącem osób w organizacji, znać imiona najbliższych współpracowników, potrafić rozwiązywać konflikty, organizować pracę zespołową, obecnie również wirtualnie, czy jako szef dbać o dobrostan i poczucie bezpieczeństwa podwładnych w niepewnych czasach. Kompetencje miękkie nie są dziś wyborem, są koniecznością – mówi prof. Wojciech Dyduch.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozwój takich umiejętności zaczyna się już od pierwszego semestru – studenci angażowani są w prace projektowe, tutoring czy symulacje z przypisaniem ról przywódczych. Odbywa się to zarówno na zajęciach kierunkowych i swobodnego wyboru w oparciu o takie metody, jak project-based learning, studia przypadku, ćwiczenia zespołowe, grywalizacja, a także w projektach realizowanych przez organizacje studenckie i koła naukowe. Rozwojowi kompetencji interpersonalnych służą też studia zagraniczne, staże, tygodnie międzynarodowe, obozy adaptacyjne, dni kariery, dni spotkań z firmami, olimpiady, gdzie studenci jako uczestnicy, współorganizatorzy czy wolontariusze sprawdzają się w rzeczywistości wymagającej interakcji, budowania relacji, planowania inicjatyw, zarządzania projektem, budowania ścieżki kariery. Dobrym przykładem budowania soft skills jest uczelniany program „Uni Buddy”, gdzie starsi studenci wspierają nowo przybyłych z zagranicy.
– Ktoś może powiedzieć: studia ekonomiczne powinny być zorientowane na naukę skuteczności, osiągania zysku, dbałości o wyniki finansowe. Racja. Ale bez kompetencji miękkich u ludzi hardych nie da się tego osiągnąć. Badania prowadzone na naszej uczelni wskazują, że organizacje stają się długowieczne wówczas, gdy ich ludzie wykorzystają ukryty potencjał, gdy da się im przestrzeń do twórczości, gdy się w nich uwierzy, gdy są zmotywowani, gdy ufają sobie nawzajem w zespole. Wtedy osiągają wyniki wielokrotnie wyższe niż te zakładane w planach strategicznych. Inwestycja w kompetencje miękkie powoduje, że efektywność finansowa przyjdzie niepostrzeżenie, w niewyobrażalnej skali – dodaje prof. Dyduch.
Ważną rolę kompetencji miękkich akcentuje również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. – O ile wiedza specjalistyczna jest niezbędna do budowania kariery, o tyle umiejętności interpersonalne decydują o długofalowej skuteczności zawodowej i jakości funkcjonowania w życiu społecznym. W obecnej i przyszłej rzeczywistości rynku pracy szczególnie cenione będą: zdolność adaptacji do zmian, kreatywne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna oraz umiejętność pracy w zróżnicowanych, międzykulturowych, interdyscyplinarnych zespołach. Rozwijanie tych kompetencji w trakcie studiów pozwala studentom szybciej odnaleźć się w środowisku pracy, budować autentyczne relacje zawodowe i lepiej wykazać swój potencjał – zauważa Magdalena Bis, kierowniczka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS. Uczelnia organizuje zarówno obowiązkowe zajęcia z komunikacji czy pracy zespołowej, jak i dodatkowe warsztaty i szkolenia, np. z umiejętności prezentacji, negocjacji czy asertywności, a także mentoring oraz spotkania z praktykami biznesu, którzy dzielą się doświadczeniem, prowadzą warsztaty i inspirują do rozwijania kompetencji interpersonalnych. Uczestniczy też w projekcie „Uczelnie przyszłości”, którego celem jest wdrożenie modelu edukacji spersonalizowanej opartego na autorskich projektach studentów, ściśle powiązanego z rynkiem pracy i wspieranego przez mentorów spoza uczelni. W ramach projektu kilkuset studentów z pierwszych lat studiów rozwija istotne umiejętności – m.in. kreatywność, przedsiębiorczość i myślenie krytyczne – poprzez realizację własnych projektów, udział w warsztatach, mikrokursach oraz spotkaniach z ekspertami. W planach uczelni są także moduły e-learningowe i rozwój międzynarodowych programów, które umożliwią studentom elastyczne rozwijanie kompetencji miękkich i wzmocnią międzykulturową współpracę studentów.
Podobne podejście prezentują także inne ośrodki akademickie. Na Politechnice Gdańskiej kompetencje miękkie są traktowane jako kluczowe dla sukcesu zawodowego i społecznego.
– Politechnika Gdańska kształci inżynierów przyszłości, łącząc wiedzę techniczną z umiejętnościami komunikacyjnymi, zespołowymi i liderskimi. Kompetencje miękkie, takie jak praca zespołowa, empatia, elastyczność czy zdolność krytycznego myślenia, traktujemy jako kluczowe dla sukcesu zawodowego i społecznego. Rozwijanie ich w trakcie studiów wzmacnia zdolność do innowacyjnego rozwiązywania problemów i budowania zaufania w zróżnicowanych środowiskach pracy – tłumaczy prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich.
Również Uniwersytet Jagielloński uznaje te kompetencje za równorzędne wobec wiedzy specjalistycznej. – Umiejętności komunikacji, krytycznego myślenia czy kreatywności stanowią dziś istotny czynnik przewagi konkurencyjnej absolwentów – zaznacza prof. dr hab. Paweł Laidler, prorektor UJ ds. dydaktyki oraz Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ. Na krakowskiej uczelni rozwój tych umiejętności odbywa się zarówno w ramach zajęć dydaktycznych, jak i poprzez dodatkowe aktywności: od mentoringu i warsztatów, po sport, działalność artystyczną czy organizacje studenckie. – Każdy program studiów zawiera elementy kształtujące umiejętności społeczne, a dodatkowe wsparcie zapewniają Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Przestrzenie Kreatywnej Współpracy czy Campus Living Lab. Ważnym elementem są też inicjatywy wydziałowe (np. Letnia Szkoła Dyplomacji) oraz takie wydarzenia jak Tydzień Jakości Kształcenia – dodaje. UJ monitoruje losy absolwentów, aby sprawdzić skuteczność swoich działań i dostosować programy do wymogów rynku. – Strategia UJ do 2030 r. zakłada dalsze wzmacnianie mentoringu, rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i tworzenie innowacyjnych przestrzeni edukacyjnych, a także wdrożenie systemu life-long learning nastawionego na trwałą współpracę z absolwentami – dodaje.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rozwój kompetencji miękkich wpisany jest w strategię uczelni. – W strategii UEP ujęto nie tylko umiejętności analitycznego, kreatywnego i krytycznego myślenia, ale także komunikacji i pracy zespołowej, przywództwa oraz etyki i społecznej odpowiedzialności. Studia to czas, w którym młodzi dorośli zaczynają samodzielne życie, a umiejętności komunikacji czy przywództwa pozwolą im lepiej radzić sobie z wyzwaniami – podkreśla prof. Beata Skowron-Mielnik, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studenci rozwijają te umiejętności zarówno na zajęciach, jak i w ramach dodatkowych programów, takich jak Szkoła Liderek i Liderów UEP czy Akademia Kompetencji Przyszłości. Wkrótce uczelnia uruchomi także program mentoringowy, gdzie doświadczeni absolwenci będą wspierać studentów.
Politechnika Wrocławska kładzie nacisk na połączenie rozwoju technologicznego z refleksją etyczną i społeczną. – Nauka, która dąży do odkrywania prawdy, nie może rozwijać się bez komunikacji, dlatego na Politechnice Wrocławskiej mocno wzmacniamy nauki społeczne. Rozumiemy bowiem, że rozwojowi nowych technologii powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja. Dlatego inwestujemy w rozwój filozofii i etyki oraz promujemy stosowanie różnych perspektyw w badaniach – mówi dr hab. Karolina Jaklewicz, prorektorka ds. rozwoju i integracji wspólnoty Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia wspiera nie tylko koła naukowe, lecz także działania charytatywne i integracyjne, ucząc studentów odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska. – Chcemy, aby nasi absolwenci potrafili odróżniać wiedzę od opinii, fakty od fake newsów i zachowali wrażliwość w świecie coraz bardziej kreowanym przez algorytmy – dodaje.
Przedstawiciele środowiska akademickiego mówią jednym głosem: kompetencje miękkie są nieodzownym elementem wykształcenia. To fundament edukacji. Dzięki nim studenci będą lepiej przygotowani do odnalezienia się w świecie, w którym wiedza techniczna i specjalistyczna bez empatii, krytycznego myślenia i współpracy okazuje się niewystarczająca.
